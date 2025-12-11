El Tribunal Supremo envía a juicio a José Luis Ábalos y a Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Los dos primeros seguirán por ahora en prisión preventiva.

Puente ha dictado un auto en el que les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Además, les impone 60.000 euros de fianza a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas. Les advierte, asimismo, de que si no la presentan en el plazo de cinco días, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.

El instructor acuerda mantener para los tres acusados las medidas cautelares que ya pesan sobre ellos. De esta forma, como ya se ha mencionado, Ábalos y García permanecerán en prisión preventiva, en la que ingresaron el pasado 27 de noviembre, y De Aldama tendrá que continuar con sus comparecencias quincenales, el pasaporte retirado y la prohibición de salir del país.

En el marco de la resolución, el magistrado ha comunicado a los tres que deberán presentar "en el plazo de diez días" sus escritos de defensas. Y les ha advertido de que si no lo presentan dentro del plazo establecido, "se entenderán que se oponen" a los escritos de las acusaciones y "seguirá su curso el procedimiento".

Puente ha enviado a juicio a los tres acusados después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para De Aldama. Por su parte, las acusaciones particulares, lideradas por el Partido Popular, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.