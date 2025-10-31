Enrique Iglesias vuelve a la India con un 'sold out' ante 60.000 personas

Enrique Iglesias es el artista español más internacional de la música en activo y ha hecho de la constancia parte de su leyenda. Desde el lanzamiento de su álbum homónimo en 1995, hace ahora treinta años, el éxito que ha cosechado nacional e internacionalmente no tiene comparación. No solo ha conquistado escenarios y listas de éxitos a ambos lados del Atlántico, sino que su proyección le ha llevado a los lugares más recónditos del globo.

Este fin de semana Enrique Iglesias está en India para celebrar tres conciertos que han agotado todas las entradas en apenas unas horas. El primero, el jueves en Mumbai, en el MMRDA Grounds, donde repetirá también el viernes y donde actuará ante 60.000 personas. Otro hito para un Enrique Iglesias que forma parte de un grupo extremadamente selecto de artistas que han conseguido múltiples discos de platino tanto en formatos físicos como en streaming, hasta conseguir más de 180 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

El segundo, dos días después, el 1 de noviembre, nada menos que en Abu Dhabi; será en el Etihad Arena, donde Enrique Iglesias también ha firmado un sold out histórico. Pocos son los artistas internacionales que serían capaces de lograr esta gesta; muy pocos los artistas hispanohablantes en hacerlo y solo Enrique entre los artistas españoles firma tres sold outs en India y Oriente Medio congregando, en total, a más de 140.000 fans.

En estos shows en India y Oriente Medio, Enrique Iglesias ha vuelto a demostrar que tiene un repertorio icónico, uno de los más importantes de la música en español, y que su trayectoria, a ambos lados del Atlántico, como pionero del pop urbano, ha sido la guía sobre la que la industria musical española ha crecido a nivel internacional hasta convertirse en la referencia que es a día de hoy: el artista latino más grande de la historia, basado en sus ventas y números 1, según la prestigiosa publicación Billboard.

El último álbum de Enrique Iglesias Final (Vol.2) acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales y su hit Así es la vida, junto a María Becerra, ha vuelto a marcar un hito global.