España en Eurovisión: qué ha sido de los últimos diez representantes españoles

España ha participado en Eurovisión nada más y nada menos que en 64 ocasiones —este año será la 65—. Solo ha ganado dos veces, con Massiel en 1968 y con Salomé en 1969, pero en 28 ocasiones ha formado parte del top ten de la clasificación.

En los últimos diez años ha habido un poco de todo, pero en general no ha sido para tirar cohetes. Salvo por el tercer puesto de Melody y el décimo de Ruth Lorenzo, ninguna candidatura ha superado una 17ª posición.

Pero al margen del resultado, ¿qué supuso para esos diez artistas su participación en el certamen? Si para nuestros últimos candidatos, el dúo Nebulossa, Eurovisión fue un espaldarazo en su carrera, otros, como Manel Navarro, a punto estuvieron de abandonar la música. Por contra, para Edurne, fue un capítulo más de su ya larga carrera como artista.

Nebulossa, 2024

El dúo de Ondara (Alicante) no cosechó un gran resultado en Eurovisión 2024 con Zorra, solo arañó el puesto 22 de 25, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que fue su mejor plataforma de lanzamiento.

La canción se afianzó como un himno LGTBIQ+, participaron en el Orgullo de Sevilla, Barcelona y Madrid, y completaron su primera gira Zorra Tour, participando en numerosos festivales por toda España.

En el mes de febrero lanzaron Venenosa, una colaboración con Mónica Naranjo que se ha convertido en un hit: acumula más de dos millones de reproducciones en Spotify y el videoclip suma más de 2,5 millones de visualizaciones.

Blanca Paloma, 2023

La cantante ilicitana representó a España en el certamen europeo con la canción Eaea, una delicada nana por bulerías a la que acompañó con una cuidada escenografía inspirada en la iconografía del director del cine Carlos Saura y en la estética lorquiana. La actuación fue impecable pero sólo consiguió un 17º puesto, muy lejos del año anterior, donde Chanel consiguió quedar en tercera posición.

De aquello han pasado dos años y en este tiempo ha ido consolidando su carrera musical con la publicación de Jaleo, una personal versión de la canción que compuso Federico García Lorca y cantó La Argentinita, y haciendo una gira de conciertos por teatros y pequeños recintos de toda España.

Tras su paso por Eurovisión, la alicantina fichó por la discográfica Universal y continúa trabajando en su primer disco, que lanzará este año. Está siendo un largo trabajo: "Creo que ahora puedo mirar atrás y ver todo con perspectiva. Ha sido mi proceso, el que he necesitado para sentirme satisfecha con el resultado”.

Chanel, 2022

La participación de Chanel en Eurovisión 2022 y su muy merecido tercer puesto desató la euforia por el festival en nuestro país y convirtió a la artista en una de las estrellas del momento.

Tres años después, la estela de la cantante se ha apagado un poco. Sus fans deseaban nueva música nada más volver de Turín, pero la cantante decidió tomarse su tiempo. "No me quería convertir en un producto, no quería ser una artista esculpida y vacía; no quería ser eso", explicaba en las entrevistas.

En la primavera de 2023, por fin llegó su primer disco, Agua, que incluía una colaboración con Abraham Mateo, Clavaíto, que se convirtió en un éxito ese verano.

En sus planes está lanzar un nuevo disco este mismo año. Un trabajo en el que lleva sumergida un año y medio, retirada de la escena pública y concentrada en esas nuevas canciones: "He aprendido qué música quiero hacer o sobre qué quiero cantar. Estoy feliz". De momento, el primer sencillo, Antillas, acaba de salir del horno.

Blas Cantó, 2021

El cantante murciano fue un damnificado de la pandemia, pues él fue elegido para representar a España en la edición de 2020 del festival, que fue suspendido por razones sanitarias.

Su paso por Rotterdam, sede del festival al año siguiente, no le dejó buen sabor de boca: su canción Voy a quedarme solo consiguió seis puntos.

A pesar de ello, el exAuryn siguió peleando por tener su sitio en la música y en 2022 lanzó su segundo disco en solitario, El Príncipe. Además, se convirtió en una cara habitual de la televisión y participó en varios programas, destacando su paso por Bake Off: Famosos al horno en 2024 donde quedó segundo.

Hace solo unas semanas lanzó su nuevo sencillo, No me conoces, con el que sus fans reafirmaron en su idea de que es una de las mejores voces masculinas de España.

Miki Núñez, 2019

El cantante, actor y presentador catalán representó a España en la edición de 2019 de Eurovisión, celebrada en Tel Aviv con la canción La venda, donde quedó en el puesto número 22.

Núñez se había dado a conocer en Operación Triunfo, donde consiguió sumar un nutrido y fiel número de seguidores que le han consolidado como uno de de los cantantes catalanes más influyentes —fue el primer concursante que cantó en catalán en OT—. Desde su participación en Eurovisión ha publicado tres álbumes de estudio y un EP de seis canciones, todas en catalán.

Pero además de la música, la vena artística de Miki Núñez le ha llevado por otros derroteros: ha sido presentador de Got Talent y de otros formatos en la televisión catalana, el año pasado debutó como actor en la serie catalana Jo mai mai y dio las campanadas, por segunda vez, junto a Laura Escanes en TV3.

Amaia y Alfred, 2018

Eran la pareja del momento cuando aterrizaron en Lisboa después de haber sido los protagonistas del romance del año en la academia de Operación Triunfo. Finalizaron su aventura eurovisiva con Tu canción en un puesto 23 que supo a muy poco.

Pocos meses después, la pareja rompió su relación y sus caminos profesionales también se separaron y sus carreras musicales han ido por diferentes derroteros.

Desde entonces, Alfred García ha sacado tres discos de estudio, un recopilatorio de sus canciones en OT y un directo. Quiso probar suerte de nuevo en Eurovisión y se presentó al Benidorm Fest en 2023, pero no consiguió el pasaporte directo al festival europeo. Y además sigue trabajando como compositor y productor de otros cantantes. Suya fue la propuesta de Celine Van Heel en el Benidorm Fest de 2024.

Por otro lado, Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, se ha convertido en una de las artistas referentes de la música indie en nuestro país. Hasta la fecha ha publicado tres discos, ha llenado en cada concierto de sus giras, ha colaborado con numerosos artistas, ha cantado en dos ceremonias de los Goya y ha protagonizado actuaciones memorables como la que realizó las pasadas navidades en el programa La Revuelta. También ha sido aplaudida por su trabajo como actriz en La Mesías, la serie de Los Javis que fue un éxito el año pasado.

Manel Navarro, 2017

El 13 de mayo de ese año tuvo lugar la gran final del festival europeo en Kiev y la delegación española actuó en 16ª posición. Para Manel Navarro todo iba bien hasta que un gallo salió por su garganta... No sabemos si por eso o porque la canción no convenció a nadie, pero lo cierto es que quedó en último lugar.

Aquello dio lugar a un escarnio público que terminó pasándole factura, aunque al principio rechazó ir a terapia. El tiempo lo cura todo, aunque la cicatriz —nombre de su segundo disco— quede y él, tras un parón profesional para asumirlo todo, siguió entregado a su pasión, la música, como cantante y compositor.

Tras recomponerse de lo sucedido, decidió cambiar de imagen y se cortó el peló, trabajó en su álbum Cicatriz y protagonizó algunas exitosas colaboraciones con Funambulista, Miki Núñez o Bely Basarte. Desde 2022 no ha vuelto a sacar música suya pero sigue componiendo para grupos como Marlena, Paula Rojo o Antonio Rayo Rayito.

Barei, 2016

Antes de Chanel, la propuesta de Barei en Eurovisión era considerada una de las de referencia. Aterrizó en Eurovisión con la canción Say Yay!, que se convirtió en una de las favoritas y una de las más escuchadas en esa edición del festival. Lamentablemente, eso no quedó reflejado en el resultado pues terminó en el puesto 22.

Tras regresar de Estocolmo, sede del festival ese año, rompió el acuerdo con Universal, la discográfica con la que había trabajado la candidatura, y empezó a producirse de manera independiente, como lo había hecho antes de Eurovisión. Así lanzo en 2018 el disco You Number One.

A finales de ese mismo año, la música madrileña fue madre de mellizos y decidió retirarse de los escenarios y de los estudios de grabación por un tiempo. Un tiempo que terminó convirtiéndose en seis años, hasta este mes de febrero que regresó con el álbum Trece.

“No quería volver a la música, no quería volver a estar expuesta, no quería volver a ponerme en esa situación de mirar hacia afuera”, contaba en Rolling Stone sobre esa época de rechazo. Hasta que se dio cuenta de que "lo que antes le generaba ansiedad dejó de tener peso y ya no componía con la expectativa de aceptación o éxito, sino con la intención de disfrutar el proceso, sanar a través de la música y conectar con quienes pudieran verse reflejados en sus historias".

Edurne, 2015

Desde que la conocimos como concursante de la primera edición de la Operación Triunfo, Edurne no ha salido de nuestras vidas y no ha parado de hacer música, televisión y musicales.

En 2015 Edurne fue seleccionada por un proceso interno de RTVE para representar a España en Eurovisión con la canción Amanecer —y el vestido más caro de la historia del festival—, que quedó en el puesto 21 en la final.

Desde entonces e igual que antes, Edurne sigue con la agenda a tope: ha sacado seis nuevos discos —el último eXtásis— con sus correspondientes giras, ha sido imagen de numerosas marcas, ha hecho sus pinitos como actriz y ha tenido un pequeño papel en La que se avecina, ha sido jurado de Got Talent y ahora de La Voz Kids, ha sido madre, se ha casado con el futbolista De Gea...

Ruth Lorenzo, 2014

Después de haberse dado a conocer fuera de nuestras fronteras tras su paso por The Factor X en Reino Unido, regresó a España para presentarse a la preselección en el programa Eurovisión (Mira quién va a Eurovisión), del que se proclamó ganadora con Dancing in the rain. Quedó en 10ª posición en el festival europeo, la mejor posición en décadas hasta Chanel.

La murciana tenía toda una carrera musical por delante pues le sobraba talento y ganas, pero sus conflictos con las discográficas le hicieron entrar en una importante crisis y decidió lanzar su segundo álbum Loveaholic con su propio sello. Actualmente, Ruth Lorenzo compone y produce para otros artista y en mayo lanzará su cuarto álbum Black Sheep.

Además en los últimos años la cantante murciana se ha convertido en una cara habitual de la televisión, como concursante en Tu cara me suena y Master Chef Celebrity, y como presentadora de las últimas ediciones del Benidorm Fest y de Eurovisión Junior.