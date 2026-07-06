Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid

La periodista Eva Orúe ha sido destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid. Así lo ha comunicado la Asociación de Librerías de Madrid, organizadora del evento, en un comunicado en el que ha agradecido sus cinco años de "trabajo, dedicación y compromiso" en el cargo, que ostentaba desde 2022.

En el mencionado comunicado, la asociación ha recordado los "importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural" que se han llevado a cabo en la Feria del Libro de Madrid desde que se puso al frente de su dirección. "Todo ello ha contribuido a reforzar la relevancia y proyección de uno de los eventos culturales más importantes de la capital", han enfatizado.

No obstante, Orúe ha confirmado a medios como la Cadena Ser y a eldiario.es que ha recibido la noticia esta misma mañana como un "despido inmediato" y que no comparte las razones alegadas. "No comparto ninguna de las razones que han alegado, pero tienen la potestad de rescindir el contrato", ha señalado.

En el comunicado, la Asociación de Librerías de Madrid, presidida por Luis M. Tigeras, ha asegurado que la Feria del Libro de Madrid "es un proyecto colectivo en permanente evolución". Además, han avanzado que la Asociación "está ya trabajando en la definición de una nueva etapa que siga fortaleciendo este espacio de encuentro entre lectores, autores, editores y librerías".

Tigeras ha asegurado en declaraciones a El Confidencial que quieren una" renovación, una nueva mirada desde otra perspectiva y porque queremos poner el foco en las librerías de forma más profunda". Asimismo, ha anunciado que mientras se elige una nueva dirección de la Feria del Libro de Madrid, el director interino en este proceso de transición será Pablo Bonet.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y, tras colaborar con medios nacionales e internacionales, en 2003 cofundó y codirigió Ingenio de Divertinajes, una agencia de comunicación y contenidos que, además de colaborar con diversos medios de comunicación, servía para la promoción de autores, editoriales y librerías. Es autora de siete libros, entre ellos Rusia en la encrucijada (1997) y Locas por el fútbol (2001).

La caída de un 2,7% este último año, con una venta de 587.000 ejemplares

Este 2026, la facturación de la Feria del Libro cayó un 2,7% con respecto a 2025. Según datos de la organización, se facturaron 9.862.888 euros y la venta se quedó en 587.014 ejemplares. La propia Orúe lo admitió en su comunicado de balance tras el cierre de la feria.

"Las cifras de ventas y de asistencia confirman lo que adelantamos en la rueda de prensa de resultados parciales: menos visitantes, menos ingresos", señaló y apuntó a las circunstancias que coincidieron con el evento: ola de calor, la visita del papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny.

"Creo que las circunstancias explican esas cifras: el primer fin de semana hizo mucho calor; posteriormente, hasta el día 8 incluido, muchos madrileños y posibles visitantes prefirieron no venir al centro de la ciudad, desanimados por quienes insistían en que iba a estar todo muy difícil", detalló entonces, donde también denunció la reducción del horario de apertura pasando de estar hasta las 22:00h a las 21:00h.