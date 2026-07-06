La primera de Vox en Andalucía: se borran del homenaje a Blas Infante

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la ofrenda floral de homenaje a Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza. Vox se ha ausentado

El grupo parlamentario de Vox, encabezado por su portavoz y futuro vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, no ha acudido al acto conmemorativo del nacimiento de Blas Infante, el llamado padre de la patria andaluza, pese a que este partido va a formar parte del próximo ejecutivo regional de coalición con el PP.

Vox ha sido fiel a su decisión de no acudir a este acto, en el que se conmemora este lunes el 141 aniversario del nacimiento de Blas Infante, y no ha cambiado de postura pese al pacto de gobierno que ha suscrito con el PP para entrar en el futuro gobierno de Andalucía.

Esta formación ha justificado siempre su ausencia a este acto porque "Vox defiende la nación española como patria común de todos los españoles", por lo que no puede aceptar "paternidades ajenas a España", como es el caso de Blas Infante, a quien han acusado de haber querido "reislamizar España".

La representante de Vox en la Mesa de la Cámara, Beatriz Sánchez, tampoco ha participado en el acto, en el que han intervenido el resto de los grupos representados en la Cámara -PP, PSOE, Adelante y Por Andalucía-, además del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Manuel Gavira, en una entrevista este lunes en Canal Sur Radio, no se ha referido a la ausencia de su grupo en el acto celebrado en el Parlamento, pero ha declarado que, cuando estén en el Gobierno andaluz, Vox va a ser un socio "fiable, predecible y exigente", al tiempo que ha recordado que las 150 medidas recogidas en el pacto "se verán funcionar".

María Jesús Montero carga contra la "tremenda paradoja"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha señalado la "contradicción" por parte del PP-A de participar en el homenaje este lunes por el 141 aniversario del nacimiento del 'Padre de la Patria Andaluza', Blas Infante, tras su pacto de gobierno con Vox.

"Estamos viviendo esta tremenda contradicción en la que está el Partido Popular que le ha abierto la puerta a aquellos que asesinaron a Blas Infante, a la ultraderecha, que estuvieron y que fueron los artífices de esta situación", ha afirmado en unas declaraciones ante los medios tras el acto de homenaje.

Montero ha reiterado la "tremenda paradoja" al mismo tiempo que ha destacado que Vox "nunca ha venido" al acto que se celebra anualmente al ser un partido que "nunca reconoció el autogobierno y la memoria democrática".

"Moreno Bonilla ha cambiado esa memoria democrática por una ley de concordia que deroga toda la reparación y todo el recuerdo a las víctimas y, por tanto, estamos viviendo esta gran contradicción en la que algunos han abierto esa puerta a fuerzas políticas que no reconocen las autonomías", ha remarcado.

En paralelo, Montero ha puesto en valor la figura de Blas Infante, "asesinado por defender sus ideas" y por ser "una persona que lo que pretendía es que el andalucismo se abriera camino para quitar el hambre, para ser capaz de traer empleo, para que la tierra fuera para aquellos que la trabajaban".