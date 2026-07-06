Trump confirma que 'medió' con Infantino para que le quitaran la tarjeta roja a la estrella de EEUU pero no le dijo "qué decisión tomar"

Estaba demasiado tranquilo en 'su' Mundial, pero llegó su momento y va a ser sonado. La intervención de Donald Trump vía FIFA para que le quitaran la tarjeta roja a una de las estrellas de la selección de fútbol de EEUU, Folarin Balogun, ya ha removido todo el campeonato. Hasta la UEFA ha entrado de lleno para criticar el bandazo del máximo estamento futbolístico global. Mucho se ha hablado del tema y ahora le toca a él mismo... para confirmar los rumores. Trump ha reconocido haber llamado al presidente de la FIFA Gianni Infantino, para pedirle "revisar" la roja al delantero.

Lejos de admitir haberse sobrepasado de sus competencias, insiste en llevar la razón (para sorpresa de nadie), alegando que la sanción era injusta porque "no era ni falta" y aprovechó para criticar al árbitro brasileño, Raphael Claus, que expulsó al delantero norteamericano.

"Sí, lo hice. Hablé con Gianni, una persona muy respetada, que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia", ha señalado este lunes desde el Despacho Oval.

Lo hizo, defiende, porque como persona "a la que le encantan los deportes" y entiende "muy bien el deporte" consideraba que "eso no fue una falta". "Ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí (...) quedaron enredados en la jugada", ha descrito sobre la acción que le costó la expulsión a Balogun, tras darle un pisotón al defensa bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64.

En este punto, Trump ha señalado directamente al colegiado por decretar la roja directa, incidiendo en que Claus "resulta bastante sospechoso y si quieren, puedo mostrarles su historial". Eso sí, dejó claro que "no quiero decirlo porque no me gusta generar polémica" en una de las frases más memorables que podía soltar precisamente él.

Con todo, ha reconocido que no sabía que la expulsión acarreaba que Balogun no jugara el siguiente partido, en el que EEUU se medirá a Bélgica por un puesto en cuartos de final. "Es un jugador absolutamente fundamental. Yo no sabía lo que significaba esa decisión. Pensé que no tendría demasiadas consecuencias. Luego empecé a escuchar que significaba que no podría jugar el siguiente partido, al menos el próximo", ha indicado.

"Eso es muy injusto", ha valorado, indicando que impedirle disputar el siguiente partido era un castigo muy severo para uno de los mejores futbolistas del combinado estadounidense. "Si le hubiera pasado a cualquier otro jugador también habría sido injusto", añadía para luego negar haber influido directamente en la revisión de la sanción.

Según Trump mantener esta decisión "habría dejado una gran mancha sobre el campeonato". "Eso fue lo único que transmití. No le dije qué decisión debía tomar", ha subrayado.