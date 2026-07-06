Óscar Puente se fija en lo que hace Feijóo en su entrevista con Susanna Griso cuando "se está tragando una bola de las que suelta"

Alberto Núñez Feijóo ha estado en Espejo Público, el programa matutino de Susanna Griso en Antena 3, para analizar la actualidad política de España. Además, ha hecho alguna que otra propuesta que ha desatado la polémica.

Emulando a Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP ha afirmado que hará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia para recibir ayudas públicas, en la misma línea que la ley promovida por la presidenta madrileña.

También ha hablado Feijóo de la llamada Ley de Nietos. El líder de la oposición ha vuelto a insistir en la teoría de la "ingeniería electoral" supuestamente promovida por el PSOE con el objetivo de captar votantes de cara a las próximas elecciones generales, algo que politólogos y sociólogos consideran que no tiene sentido porque estas personas no votan como una masa única.

El gesto de Feijóo

"No entiendo que se puedan entregar dos millones y pico de pasaportes en base a una instrucción y no a una ley", ha afirmado Feijóo en Espejo Público, donde ha señalado que esta norma es "una frivolidad sin precedentes".

En redes sociales se ha viralizado la entrevista por las constantes repreguntas que le ha hecho Susanna Griso a Alberto Núñez Feijóo, que se ha visto en más de una ocasión superado por las circunstancias. De hecho, muchos han recordado aquella viral entrevista que Silvia Inxtaurrondo le hizo antes de las elecciones de 2023.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha visto parte de la entrevista y se ha percatado de que cada vez que Feijóo tenía algún apuro tiraba de taza para beber agua: "Cada vez que le veas coger la tacita y beber es que se está tragando una bola de las que suelta. Ya no es Intxaurrondo, es que le ponen contra las cuerdas en todas partes".