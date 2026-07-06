Un oficial de la construcción, desalojado con su caravana en Málaga pese a cobrar 2.000 euros al mes: "Para entrar en una vivienda necesitas 4.000 o 6.000 euros entre la fianza, el mes corriente y la comisión"

La crisis de vivienda golpea con fuerza a los trabajadores. Algunos tienen que recurrir a alternativas como dormir en una autocaravana, y no sólo por los precios, también ocurre por los requisitos a la hora de acceder a una vivienda: la fianza o la comisión suponen una barrera de entrada que no todos pueden superar.

Málaga es una de las ciudades en las que más se deja notar la subida de precios. Se trata de la segunda provincia de España más cara para alquilar, según los datos del primer cuatrimestre de 2026 de ARRENTA SABSEG. Por eso no es de extrañar que haya trabajadores durmiendo en sus caravanas en el solar de Sacaba Beach, en la capital malacitana.

El Ayuntamiento ha ordenado el desalojo y estas personas tendrán que abandonar el solar antes del martes. Aquí se encuentran trabajadores del sector privado, funcionarios, pensionistas y familias que no pueden alquilar una vivienda. La mayoría se marcharán a la playa de Guadalmar, en la misma ciudad.

Un oficial de la construcción gana 2.000 euros y vive en una caravana

Muchas de las personas que están pernoctando en el solar tienen trabajo o ingresos que incluso están por encima de la media. La Cadena SER se ha dirigido a Sacaba Beach antes de que se produzca el desalojo y ha conversado con varios de ellos.

"Quiero puntualizar que la gente que está aquí trabajamos. Yo soy oficial de la construcción. Aquí hay médicos, policías nacionales, policías locales, chicos que trabajan en ambulancias y en emergencias", aclara uno de los entrevistados, que prefiere mantener el anonimato.

Ya hay muchos que han hecho las maletas y han abandonado Sacaba Beach, mientras que los últimos apuran las horas a la espera de decidir dónde trasladarse. "Aquí habría por lo menos 300 o 400 caravanas. Ahora quedarán unas cien, exagerando un poco", resume uno de los residentes.

El mismo oficial de la construcción desvela que gana 2.000 euros al mes y que podría pagar un alquiler, pero "para entrar en una vivienda necesitas 4.000 o 6.000 euros entre la fianza, el mes corriente y la comisión de la agencia", lamenta.

Esto rompe con algunos de los tópicos que se han ido comentando sobre las personas que duermen en Sacaba Beach, tachándolos de conflictivos. "Aquí no hay fiestas, no hay peleas, no hay nada", cuenta el mismo residente, al mismo tiempo que asegura preferir "estar en un apartamento con aire acondicionado o en una casita de campo".

Por último, los entrevistados señalan que no están allí por gusto, sino por necesidad, y que no se trata de una alternativa digna.