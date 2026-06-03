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7 de las Ferias del Libro más potentes de España
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MADRID, SPAIN - MAY 29: Numerous people during the first day of the 85th edition of the Madrid Book Fair, in the Retiro Park, on 29 May, 2026 in Madrid, Spain. The 85th Madrid Book Fair will be held from 29 May to 14 June 2026 with 366 stands and a central thematic thread of humour. This year's guest country is Romania and it will have its own programme and a prominent presence during the fair. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)

7 de las Ferias del Libro más potentes de España

Los encuentros que acercan los libros a los lectores son cada vez más multitudinarios y tradicionales en España y van de los que tienen una oferta completa a los especializados en novela negra o fantasía y terror.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Barcelona, Spain - September 29, 2016: People shopping on famous Passeig de Gracia, shopping street full of trendy shops. Outdoor book store, people choosing books.""
Donde la tradición manda regalar un libro y una rosaEn la Feria del Libro de Barcelona se cortan al tráfico las calles y se llenan de librerías y floristerías. Coincide con Sant Jordi (el 23 de abril) y la tradición es regalar un libro y una rosa.Getty Images
alt="alt="MADRID, SPAIN - MAY 29: Several people during the first day of the 85th edition of the Madrid Book Fair, in the Retiro Park, on 29 May, 2026 in Madrid, Spain. The 85th Madrid Book Fair will be held from 29 May to 14 June 2026 with 366 stands and a central theme of humour. This year's guest country is Romania and it will have its own programme and a prominent presence during the fair. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)""
  Una visita obligatoria cada primavera madrileñaEntre mayo y junio se celebra la Feria del Libro de Madrid, que ha cumplido su edición 85. Se desarrolla en el parque del Retiro y la oferta de las librerías se completa con actividades diversas.Europa Press via Getty Images
alt="alt="SPAIN - OCTOBER 27: Images of visitors at the Seville Book Fair (Felise). On October 27, 2025, in Seville (Andalusia, Spain). The Seville Book Fair (Felise) 2025 has closed its first weekend with 50,000 visitors, one of the best starts in its history despite the rains on Sunday. Felise celebrates this year its second edition in the Murillo Gardens of the Andalusian capital, a place that is not asphalted, which has caused the mud to be muddy due to the rains. (Photo By Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images)""
  La 'otra' gran feria de Sevilla Tras el verano, un encuentro fundamental del es la Feria del Libro de Sevilla. Se celebra en octubre y se sitúa en la zona de la Plaza Nueva y sus alrededores. Porque allí, en abril, hay otra feria. Europa Press via Getty Images
alt="alt="VALENCIA, SPAIN - APRIL 27: Several people look at books at a stand on the opening day of the Fira del Llibre de Valencia, at the Jardin de Viveros, April 27, 2023, in Valencia, Valencian Community, Spain. The book fair opens its doors today until May 7. During these two weeks, a large number of authors will pass through the fairgrounds to learn about the latest literary novelties and present their books. Among today's activities, the presentation of the new works by Juan Jose Millas and Victor del Arbol stands out . (Photo By Rober Solsona/Europa Press via Getty Images)""
  10 días rodeados de libros en ValenciaLa Feria del Libro de Valencia es otra de las citas ineludibles, con 10 días de duración, en abril, el Paseo de los Viveros se llena de casetas, presentaciones y encuentros con autores.Europa Press via Getty Images
alt="alt="The best-selling book ''Harry Potter'' is being displayed for sale at a stall during the Assam Book Fair in Guwahati, Assam, India, on December 29, 2023. (Photo by David Talukdar/NurPhoto via Getty Images)""
  Avilés acoge los mejores libros de fantasíaCelsius 232, que se celebra en Avilés, Asturias, es el festival de referencia del libro de fantasía, ciencia ficción y terror. Su ambiente cercano y reúne a los mejores autores del género fantásticoNurPhoto via Getty Images
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  Novela negra en Pamplona a principios de cada añoBCNegra y Pamplona Negra son los principales festivales literarios que se celebran en España que están dedicados al género de la novela negra y de misterio. Se celebran cada año en enero y febrero.NurPhoto via Getty Images
alt="alt="BARCELONA, CATALONIA, SPAIN - APRIL 23: Numerous people have approached the book stalls during the celebration of the International Day of the Book, on 23 April, 2023 in Barcelona, Catalonia, Spain. Barcelona welcomes as every year on the feast of Sant Jordi hundreds of writers who dedicate their books at the stalls of the city. International Book Day is a worldwide commemoration celebrated every April 23 with the aim of promoting reading, the publishing industry and the protection of intellectual property through copyright. (Photo By Kike Rincon/Europa Press via Getty Images)""
  Un encuentro internacional de referencia anualEl encuentro profesional de referencia para el sector editorial en español es la Feria Internacional del Libro (FIBER). Está enfocada a la industria del libro y alterna sede entre Madrid y Barcelona.Europa Press via Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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