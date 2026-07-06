Bill Gates: "La IA cambiará tanto el mundo laboral que en 20 años el capitalismo no será suficiente"

Cuando Bill Gates habla de tecnología hay que escucharle con mucha atención. El fundador de Microsoft apunta, como todo el mundo, al futuro de la humanidad con y a partir de la inteligencia artificial. Y para el multimillonario empresario y filántropo estadounidense, todo va a cambiar en muy poco tiempo.

A sus 70 años, Bill Gates pone un horizonte temporal de referencia de 20 años. Entonces, apunta, la inteligencia artificial "habrá cambiado las cosas lo suficiente como para que este mercado de trabajo puramente capitalista ya no sirva".

Así se expresó en una charla con el empresario indio Nikhil Kamath en el pódcast People by WTF, donde defendió los cambios que puede traer la IA en áreas como la salud, la educación o incluso en algunos trabajos puramente físicos. Para Gates "siempre hemos tenido escasez: escasez de médicos, de profesores, de personas para trabajar en fábricas... Esas carencias dejarán de existir. Será un cambio bastante profundo, que liberará mucho tiempo".

No habla abiertamente de que una IA sustituya a un cirujano o que lo haga con un docente, pero sí que estas herramientas puedan ofrecer algo así como un asesoramiento de alta calidad "gratuito y común" para toda la población en la próxima década.

Lejos de tener una visión catastrofista del futuro laboral para millones de personas, Bill Gates cree que la IA puede permitir mejorar algunas condiciones para los trabajadores. No en vano, afirma en el podcast que gracias a la inteligencia artificial "podrás jubilarte antes, trabajar semanas laborales más cortas, y eso exigirá casi un replanteamiento filosófico sobre cómo debería emplearse el tiempo. Habremos creado, en cierto modo, inteligencia gratuita".

Algo más escéptico o, mejor dicho, algo más cauteloso es con el futuro inmediato de los robots. A su juicio, el papel de este tipo de elementos tecnológicos autónomos es aún complejo para igualar a labores como la construcción, la limpieza de hoteles y otras instalaciones o la mera fabricación de piezas. "Hay que tener unas manos extraordinarias para hacer esas cosas. Lo conseguiremos", apunta con un llamamiento a un plazo de años vista.