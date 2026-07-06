España y Europa ya no se fían de Palantir, la poderosa empresa propiedad del hombre que se afana en buscar al anticristo

Quizás el manifiesto que la empresa expuso hace unas semanas, ese en el que prometía una reordenación del orden mundial con su tecnología como principal valedora en la defensa de Estados Unidos, haya sido la gota que ha terminado por desbordar el vaso, pero el Gobierno de España ya no se fía de Palantir. Aunque en 2023 el Ministerio de Defensa comprase a Palantir uno de sus productos estrella, Palantir Gotham, un sistema de análisis de datos muy rentable para la vigilancia masiva, ahora el Ejecutivo ha comenzado a dar indicaciones a las empresas públicas para que no contraten más a la compañía, según ha revelado esta semana El Confidencial.

Tal y como ha confirmado el citado medio, el Gobierno teme que Palantir pueda tener acceso a "información secreta vinculada a la seguridad nacional". "Según fuentes de varios consejos de administración de compañías cotizadas, Moncloa les ha comunicado que eviten cualquier contrato con Palantir Techonologies que pudiera poner en riesgo la soberanía nacional", ha desvelado en El Confidencial el periodista Agustín Marco.

España se suma así a un camino que ya han comenzado a recorrer otros países de Europa. En Francia, por ejemplo, el primer ministro, Sébastien Lecornu, sorprendió a todos, pero más a Palantir, al anunciar que la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) del país dejaría de contar con la empresa de Peter Thiel y Alex Karp para sustituir su trabajo por una empresa francesa, ChapsVision. La inteligencia francesa se apoyaba en la tecnología de la compañía estadounidense desde 2016, preocupados por la seguridad del país tras los atentados de noviembre de 2015. Desde entonces, la relación entre el país galo y Palantir fue ininterrumpida. Es más, el pasado mes de diciembre se renovó el contrato por un periodo de tres años. De ahí la sorpresa.

La decisión de Lecornu, en realidad, no es tanto empresarial como política. El objetivo es alejarse de la subordinación a Estados Unidos. "No podemos aceptar nuevas dependencias estratégicas en el ámbito digital. [...] Francia no puede depender de la buena voluntad de ciertos socios, que son capaces de cerrar el grifo del acceso", comentó el primer ministro francés, quien anunció, además, que su país invertiría más de 600 millones de euros en desarrollar una IA propia.

El distanciamiento europeo de Palantir ha cogido ya fuerza de cascada. En mayo de este año, se desató un histórico enfrentamiento en Londres entre Scotland Yard y el Ayuntamiento después de que el alcalde, Sadiq Khan, bloquease un acuerdo entre la Policía y Palantir por valor de 50 millones de euros. Según confirmó el periódico The Guardian, Khan denunció que la Policía Metropolitana londinense había violado "clara y gravemente" las normas de contratación pública al haber mantenido un "contacto pleno" con un único proveedor potencial: Palantir.

La empresa estadounidense, que anunció una demanda contra el alcalde de Londres, se encontró a comienzos de junio con otro obstáculo en el Reino Unido al avanzar la secretaria de Tecnología del Gobierno británico, Liz Kendall, que se estaba realizando una revisión completa del contrato que el servicio público de salud (NHS) había firmado con Palantir. El Gobierno del primer ministro en funciones Keir Starmer valora si prorrogar un acuerdo por valor de 330 millones de libras o activar una cláusula de rescisión que les permitiría rescindir la colaboración en 2027.

En Holanda van por la misma senda, y también en Alemania, donde, aunque algunos cuerpos policiales hacen uso de Palantir Gotham, el Ejército ya ha aclarado que no establecerá ninguna dependencia con países extranjeros. En diciembre de 2025, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución ya dijo que el país tenía que ser "capaz de ofrecer alternativas" a Palantir, ya fueran alemanas o, al menos, europeas. En este sentido, el organismo alemán firmó un contrato de prueba con la misma empresa francesa que colaborará con la inteligencia francesa, ChapsVision.

Donde sí continúan confiando en Palantir es en la OTAN. Mientras Trump criticaba a muchos socios, sobre todo a España, la Alianza firmó un contrato en tiempo récord con la compañía estadounidense para adquirir su sistema militar Maven Smart System, que utiliza la inteligencia artificial generativa para, según publicó el Financial Times, "combina imágenes satelitales con otras fuentes de información del campo de batalla, empleando el aprendizaje automático para buscar objetivos y acelerar los ataques".

Hasta hace poco, Palantir, considerada ahora por muchos como la empresa con mayor poder del mundo, no era tan conocida. Hace unos años, se mencionó por primera vez el nombre de la empresa tras rumorearse que Estados Unidos había utilizado uno de sus programas para localizar y ejecutar a Osama Bin Laden. Gracias a las filtraciones del excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden se supo, además, que Estados Unidos había usado el software Gotham de Palantir para poner en marcha una maquinaria de espionaje global.

Según el CEO de la compañía, Alex Karp, el funcionamiento de Palantir podría resumirse del siguiente modo: "Si eres una agencia de inteligencia, nos utilizas para localizar terroristas y delincuentes organizados, a la vez que mantienes la seguridad y la protección de tu país. Luego están las fuerzas especiales. ¿Cómo sabes dónde están tus tropas? ¿Cómo entras y sales del campo de batalla con la mayor seguridad posible, evitando minas y enemigos? Y luego está Palantir en el ámbito comercial. En resumen, si realizas cualquier actividad que involucre inteligencia operativa, ya sea análisis o IA, necesitarás nuestros servicios". A Karp se le olvidó mencionar entonces que su empresa serviría también para detener a miles de migrantes en Estados Unidos.

ICE, la famosa agencia estadounidense que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca detiene a personas migrantes a lo largo de todo el país, contrató a Palantir para desarrollar una tecnología de inteligencia artificial, ImmigrationOS, que permite la vigilancia en tiempo real de toda persona que consideren sospechosa. Palantir ofrece a ICE una recopilación detallada de todos los datos disgregados que puedan existir sobre una persona, ya sean datos médicos, fiscales, incluso de sus vecinos. Gracias a toda esa información, ICE puede realizar un seguimiento en tiempo real de todo lo que haga una u otra persona y, así, detenerla y deportarla a su criterio.

En España, y también en Europa, se quiere romper con Palantir no tanto porque se esté contra de la vigilancia, sino para evitar que los datos de esas vigilancias estén en manos de una empresa estadounidense incontrolable y amiga de Donald Trump. No cabe duda, por ahora, de que Palantir sigue siendo, sin embargo, una de las empresas con más poder en el mundo, si no la que más; y hablamos de una compañía que no tiene miedo en señalar en público que se acabó eso del poder blando en Sillicon Valley. "Se requiere poder duro", decía uno de los puntos de su manifiesto. Si uno junta poder duro con acceso a datos de todos los ciudadanos tiene, haciendo referencia al Señor de los Anillos, de donde procede el mismo nombre de Palantir, el anillo para controlarlos a todos.