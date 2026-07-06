José Abellán, cardiólogo: "Dicen que si tienes la lipoproteína A elevada no puedes hacer nada, pero puede que esto no sea del todo cierto"

El cardiólogo José Abellán, conocido en redes sociales como @doctorabellan, asegura que una de las creencias más extendidas sobre la lipoproteína A, también conocida como Lp(a), podría estar cambiando a la luz de las investigaciones más recientes.

Aunque durante años se ha considerado que sus niveles dependen casi exclusivamente de la genética, explica que nuevos estudios apuntan a que no siempre permanece igual a lo largo de la vida. "La lipoproteína A aumenta el riesgo de sufrir un infarto, pero decir que si la tienes elevada no puedes hacer nada puede que no sea del todo cierto", señala.

La Lp(a) es una partícula muy parecida al colesterol LDL —conocido popularmente como el malo—, aunque incorpora una proteína adicional que la hace diferente y explica gran parte de la variabilidad entre unas personas y otras. Por ese motivo, hay personas con niveles muy elevados pese a llevar un estilo de vida saludable, mientras que otras presentan cifras bajas de forma natural.

Colesterol en sangre. Getty Images/Science Photo Libra

No siempre permanece igual

Abellán explica que, aunque la genética sigue siendo el principal factor que determina los niveles de lipoproteína A, ahora se sabe que estos pueden variar con el paso del tiempo. Factores como la edad, los cambios hormonales, algunas enfermedades o determinados medicamentos pueden modificar sus valores.

Por ejemplo, en las mujeres puede aumentar tras la menopausia, mientras que algunas enfermedades renales o infecciones también pueden elevarla de forma temporal. Además, algunos tratamientos utilizados para controlar el colesterol pueden influir en sus niveles, ya sea aumentando o reduciendo ligeramente esta partícula.

La alimentación también puede influir

El especialista aclara que no existe una dieta capaz de reducir de forma importante la lipoproteína A, pero sí hay hábitos alimentarios que podrían tener un efecto beneficioso. En este sentido, destaca el patrón de alimentación mediterráneo, rico en verduras, frutas, pescado, aceite de oliva y frutos secos, como una de las opciones más recomendables para cuidar la salud cardiovascular.

Mesa con alimentos parte de la dieta mediterránea. Getty Images

También insiste en evitar los alimentos ultraprocesados y las grasas trans, ya que, aunque no siempre modifiquen la Lp(a), sí ayudan a controlar otros factores de riesgo como el colesterol LDL.

Medirla al menos una vez

Las sociedades científicas recomiendan medir la lipoproteína A al menos una vez en la vida, ya que conocer este dato puede ayudar a valorar mejor el riesgo cardiovascular de cada persona. Abellán recuerda que tener la Lp(a) elevada no significa que una persona vaya a sufrir un infarto, pero sí obliga a prestar más atención al resto de factores de riesgo, como el colesterol, la tensión arterial, la diabetes o el tabaquismo.

"Tener la lipoproteína A alta no es una condena", afirma el cardiólogo. Mientras llegan nuevos tratamientos específicos que actualmente se encuentran en investigación, el mejor enfoque sigue siendo mantener hábitos saludables, hacer ejercicio con regularidad, no fumar y controlar el resto de parámetros relacionados con la salud cardiovascular.