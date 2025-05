Festival de Cannes 2025: fechas, películas y nominados

Apenas en dos días dará el pistoletazo de salida la 78ª edición del Festival de Cannes, considerado el mayor festival de cine a nivel mundial. Este 2025 la cita cinematográfica en la costa francesa comenzará el 13 de mayo y se prolongará hasta el día 24 con numerosas alfombras rojas, proyecciones y estrenos internacionales.

El actor y humorista francés Laurent Lafitte será el maestro de ceremonias tanto en la ceremonia inaugural como en la de clausura, algo que ya hizo en 2016 cuando además protagonizaba una de las cintas de la Sección Oficial, Elle, de Paul Verhoeven.

El jurado encargado de entregar, entre otros galardones, la Palma de Oro del Festival de Cannes estará presidido este 2025 por la actriz francesa Juliette Binoche, quien se ha mostrado muy agradecida por el vínculo especial que mantiene con el festival. "Estoy deseando compartir estos momentos de la vida con los miembros del jurado y el público. En 1985, subí las escaleras por primera vez con el entusiasmo y la incertidumbre de una joven actriz; nunca imaginé que volvería 40 años después en este papel honorífico de presidenta del jurado. Siento el privilegio, la responsabilidad y la absoluta necesidad de humildad", señaló al dar a conocer la noticia.

En 2024 el jurado estuvo presidido por la cineasta Greta Gerwig, quien otorgó la Palma de Oro a Anora, de Sean Baker, que posteriormente triunfaría en los Oscar con los premios a Mejor película, Mejor dirección y Mejor actriz protagonista, entre otros.

A Binoche la acompañarán Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rochrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas y Jeremy Strong. Todos ellos, entregarán además de la Palma de Oro a la Mejor Película, el Gran Premio, el Premio del Jurado, el Premio al Mejor Director, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio al Mejor Actor.

Entre las 19 películas que participarán en la Sección Oficial y pueden optar a estos premios se encuentran dos nombres españoles: la cinta Sirat del cineasta Óliver Laxe y Romería de la directora Carla Simón, algo que no sucede desde 2009 cuando se seleccionaron Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar, y Mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coixet. Ambos competirán con nombres como Joachim Trier, Wes Anderson, Julia Ducournau o Ari Aster.

Todas las películas de la Sección Oficial de Cannes 2025

Simple Accident, de Jafar Panahi

Sentimental Value, de Joachim Trier

Romería, de Carla Simón

Sound of falling, de Mascha Shilinsky

Les Aigles de la République, de Tarik Saleh

The Mastermind, de Kelly Reichardt

Dossier 137, de Dominik Moll

The Secret Agent, de Kleber Mendoça Filho

La petite dernière, de Hafsia Herzi

Renoir, de Chie Hayakawa

Fuori, de Mario Martone

La Maison maternelle, de Jean-Pierre et Luc Dardenne

The Phoenician Scheme, de Wes Anderson

Eddington, de Ari Aster

Sirat, de Óliver Laxe

Le Procureur, de Sergueï Loznitsa

Alpha, de Julia Ducournau

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

The History of Sound, de Oliver Hermanus

Además de estas proyecciones, durante el festival se proyectarán más de 25 cintas entre las secciones Fuera de concurso, A certain regard, Séance de Minuit, estrenos y proyecciones especiales, la Semana de la crítica y la cinta inaugural, que este año será Partir un jour, de Amélie Bonnin.

Entre las cintas que estarán fuera de concurso destacan Die My Love, de Lynne Ramsey con Robert Pattinson y Jennifer Lawrence como protagonistas, o la cinta LGTBIQ+ Honey Don't de Ethan Coen con Margaret Qualley y Aubrey Plaza que estarán en Cannes Premiere.

En la sección A Certain Regard del certamen presentará las primera cintas como directoras de Scarlett Johansson, con Eleanor the Great que protagoniza la veterana June Squibb, y The Cronology of Water, de Kristen Stewart. Por otro lado, la Palma de Honor Honorífica reconocerá este 2025 la amplia carrera cinematográfica de Robert De Niro.