Folclore, autenticidad y apuestas seguras: las claves del éxito de Guitarricadelafuente en su viral TinyDesk

Guitarricadelafuente es uno de los artistas del momento y no podía faltar al que es uno de los formatos de directos más virales como es el TinyDesk. El joven de Benicassim, que ha cerrado el 2025 con una exitoso disco como Spanish Leather; con papeles en el cine en la próxima cinta de Los Javis, La bola negra, y con una gira con prácticamente sold out en todas las fechas, ha pisado las oficinas de la radio pública estadounidense NPR (National Public Radio) en Washington D.C. para hacer su característico acústico.

De hecho, aunque en este último disco Guitarrica se ponga el traje de cuero y saque una faceta más electrónica o bailable con temas como Pipe dream, el vínculo que ha tenido Álvaro de la Fuente con el folclore, especialmente en su primer disco La cantera (2022) con temas como Redondico, La algarabía o Amanita, le ha beneficiado en este formato.

Zanfona en mano y en un lugar seguro como el acústico

De hecho, Guitarricadelafuente aparece tocando la primera canción, ese Full time papi una zanfona, un instrumento medieval de cuerda frotada, como un violín mecánico, que ya había utilizado en sus discos y conciertos más íntimos. Lejos de la apuesta erótica de su videoclip, De la fuente apuesta por lo orgánico acompañado por piano, guitarra, violín, viola, violonchelo y acordeón.

En su directo, que duró algo más de 21 minutos y que supera en solo 24 horas las 122.170 visualizaciones en YouTube, interpretó además de ese Full time papi, otros éxitos de su Spanish Leather como BABIECA!, Port Pelegrí, Tramuntana o Poses. Sus cinco canciones más escuchadas de su último trabajo, una apuesta segura a nivel de setlist.

"Muchas gracias. Hola Washington. Mi nombre es Guitarrica y he venido desde Barcelona con mis amigos para compartir con vosotros algunas de las canciones de Spanish Leather, que es mi último álbum, y aquí están algunas de mis canciones favoritas, así que espero que disfrutéis. Gracias por venir", dijo tras cantar Babieca!, canción dedicada a la discoteca zaragozana que frecuentaban sus padres y con la que logró animar a los asistentes.

Tras esto, agarró la guitarra acústica para tocar ese Port Pelegrí y transmitir ese espíritu mediterráneo que continuó con Tramuntana. "La canción que voy a tocar se llama Tramuntana, un viento del norte de Cataluña, que sopla desde el norte en toda la costa catalana que es conocido por soplar muy fuerte y volver a la gente loca. Estamos muy emocionados de tocar esta canción aquí hoy y traeros un poco del Mediterráneo al frío de la ciudad de hoy", ha presentado De la fuente.

Con esta interpretación cruda y calmada, el cantante logró ganarse a sus adeptos con uno de sus puntos fuertes: la autenticidad y estremecimiento de su voz, que en un formato acústico se potencia aún más. También en Poses, esa última canción para la que se sentó al piano y con la que volvió a demostrar que en lugar de en grandes estadios, el artista se engrandece en algo más parecido a "las cuevas de Cañart".

Con la acogida de este directo, Guitarricadelafuente se suma al listado de los 10 españoles que han visitado el estudio de NPR, entre ellos C.Tangana, Antonio Carmona, María José Llergo u Omar Montes.