Georgina Amorós: "Encuentro muchísima belleza en la gente que es buena y amable sin necesidad de serlo"

Los fans de la literatura juvenil y romántica tienen este viernes una cita imperdible. El mapa de los anhelos, la adaptación de la novela súperventas de Alice Kellen, llega a Netflix para que esos lectores a los que cautivó la historia de Grace, Lucy y Will puedan volverse a sumergirse en su universo.

La miniserie de seis capítulos está protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós, que reciben a El HuffPost en un restaurante de estética de película americana en el corazón de Madrid. La intención es trasladar el espíritu de la historia, que en el libro se ubica en Nebraska y en la serie en algún lugar indefinido que cada uno puede adaptar a su propia imaginación.

Para muchos, será como volver a una de ese imaginario popularizado por Hollywood. "Me da la sensación que todas estas novelas ocurren más en un contexto imaginario americano y es una cosa de estética y de respetar la imaginación de Alice Kellen. Me gusta porque le da un toque internacional y si lo ven en otra parte del mundo se sentirán identificados", comenta Alícia Falcó, que interpreta a Grace.

"Irse a rodar esto en Nebraska era un poco lejos", bromea Pablo Álvarez, Will en la miniserie, que destaca que han podido grabar en paisajes espectaculares de montaña en zonas como Girona que cautivarán a cualquiera.

El reto de hacer justicia a un fenómeno literario

Alice Kellen, cuyo nombre real es Silvia Hervás, ha sabido ganar adeptos en varias generaciones llegando a vender millones de ejemplares de sus novelas, por eso dar vida en la pantalla a esos personajes que ya viven en la mente de los lectores no siempre es fácil.

"Es una responsabilidad. Ojalá les guste, ojalá conecten, ojalá lo que más les ha gustado de la novela lo puedan encontrar. Igual de una forma un poco distinta, pero que lo puedan encontrar en la serie. Por lo general yo creo que cuenta bastante lo más importante de la novela", explica Georgina Amorós, que interpreta a Lucy, la hermana de Grace que muere después de años de enfermedad y le deja un juego para encontrarse a sí misma.

Para Falcó, intentar recrear ese universo "ha sido muy fácil". "Los tres hemos conectado con nuestros personajes y eso hace que la base de la novela, la emoción y lo que cuenta esté", señala la actriz. "Van a tener un buen resultado", añade Pablo Álvarez para tranquilidad de los fans.

Alícia Falcó, en una escena de 'El mapa de los anhelos' MONICA LEK/NETFLIX

"Yo creo que tanto la novela como la adaptación están escritas de una manera muy cercana y creo que hemos construido personajes muy cercanos. Incluso Lucy que es un fantasma, una imaginación... Son personajes con mucha personalidad que te permiten conectar y empatizar. Todos hemos vivido algo cercano a un duelo así que ojalá les sirva y ojalá conecten", añade Falcó sobre las similitudes que pueden encontrar entre libro y miniserie.

De la búsqueda de la belleza al crecimiento personal

El mapa de los anhelos narra la historia de amor entre Grace y Will, pero es solo una línea más de la trama. A lo largo de los seis capítulos los personajes atraviesan el duelo, la toma de decisiones e intentan hacer paz con su pasado.

Una de las propuestas que Lucy hace a su hermana es que intente buscar la belleza en su día a día. Grace la encuentra en el arte pero, ¿y los protagonistas? "En el día a día yo encuentro muchísima belleza en la gente que es buena y amable sin necesidad de serlo. La gente que te cruzas por la calle y te sonríe o alguien que te atiende y te trata bien. Eso me puede alegrar el día", revela Georgina Amorós.

Pablo Álvarez, en 'El mapa de los anhelos' MONICA LEK/NETFLIX

"Igual es más a nivel visual, pero me encanta la cotidianidad, como que disfruto mucho cuando me permito parar, que es muy difícil, y observar. Me encanta observar a la gente en la playa, paseando, las cosas cotidianas de la vida que son tan sencillas me dan mucha paz", destaca Alícia Falcó.

Para Pablo Álvarez, la gracia está "en las rutinas". "Me encanta andar mucho por el centro de Madrid, por Ópera, toda esa zona que es preciosa y me encanta observar a la gente, ver. Ir a recoger al cole a mi hijo es una de las cosas más maravillosas que hay. Es enormemente increíble. Está en la sencillez, en la tranquilidad...", relata el actor.

Mientras buscan esa belleza, los personajes tratan de dejar atrás el dolor o los errores de etapas pasadas y madurar. De hecho, para ellos, esa es una de las virtudes de la ficción, que la convierte en algo más que una historia romántica.

Alícia Falcó y Georgina Amorós, Greta y Lucy, en 'El mapa de los anhelos' MONICA LEK/NETFLIX

¿Qué dirían ellos a los espectadores para animarlos a ver la serie? "Pues lo bien que está contada la toxicidad, con esa cosa de que los personajes crecen individualmente y no hay un anhelo tóxico entre ellos, quieren curarse cada uno individualmente", valora Pablo Álvarez.

"Tiene algo muy bonito este proyecto y es que los personajes se priorizan mucho a ellos mismos por encima de las otras cosas y eso para mí es algo bastante nuevo en ficción", destaca Amorós, que ha disfrutado especialmente trabajando la relación entre las hermanas con Falcó. "Es algo muy bello, me ha gustado mucho representar una historia de hermanas y contar ese vínculo y trabajar con otra actriz. Normalmente es verdad que yo con otras actrices tengo poca trama, con quien comparto pantalla son hombres, y poder tener trama con ella ha sido muy bonito y lo hace muy especial", celebra la intérprete.