Benjamin, músico americano afincado en Don Benito: "La gente aquí confía en mí, saben por qué estoy aquí y me han acogido"

Vive en medio de la nada, "pero no en el mal sentido", comienza por contar Benjamin Dean, un músico de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, que, de repente, ha acabado viviendo en la localidad de Don Benito, de 38.000 habitantes, en la provincia española de Badajoz. Este hombre relata su grata experiencia con el cambio de vida que decidió hacer, según explica en un vídeo, publicado en el canal de YouTube American Living Abroad.

"En mi primera semana en España, mi nivel de estrés bajó al instante", destaca. "Era como cuando estás en una fiesta en la que hay mucho jaleo, intentas irte y, cuando por fin encuentras la oportunidad, te despides, sales, cierras la puerta y todo queda en silencio, y caminas solo por la calle y solo oyes el sonido de tus propios pasos".

Relata también cómo se sentió al llegar a España: "Cuando obtuve el visado para venir, por fin me sentí libre, porque sentía que en Atlanta estaba atrapado entre el trabajo y mi hogar. Aquí, veía estos pueblos y pasaba por ellos de camino. Cuando los miras, hay una especie de dignidad, aunque estos pueblos no sean precisamente los más modernos", recuerda Benjamin con emoción.

Y añade que él durante años pensaba: "Oh, si pudiera entrar en el mundo de la música, empezar a dar conciertos, sería como si todo encajara, ¿no?". Y luego lo hizo y se dio cuenta de que seguía habiendo una parte importante de su vida en la que sí se sentía realizado. "Así que mi intención en San Benito no es tener una especie de casa de vacaciones, sino establecer una conexión significativa con la región" y con la cultura española.

Según su experiencia, "en España existe un cierto estigma respecto a que haya extranjeros viviendo aquí o turistas en general. Y sin duda era consciente de ello. Sin duda era consciente de cuál era mi lugar aquí y creo que en esta ciudad no es tan intenso como en ciudades como Valencia o como Barcelona".

Este estadounidense cuenta lo que le pasó cuando estuvo en Granada: "Me alojé en un albergue y, al darme la vuelta, fui al baño, y en la puerta había algo así como un gran grafiti que decía 'Turista, vete a casa'. Entonces pensé: 'Vaya, no me siento muy bienvenido". Sin embargo, añade que no ha sido así: "La gente de aquí confía en mí. Saben por qué estoy aquí. Están contentos de que esté aquí y me han dado la bienvenida", asegura. Estoy empezando a echar raíces aquí y este es, en cierto modo, mi punto de referencia ahora".

Benjamin cuenta contento que ha estado tocando en un grupo folclórico que se reúne en la localidad de Medigene y está formado por gente mayor que toca en una especie de banda comunitaria: "Tocábamos música tradicional. Y es que, cuando la gente piensa en la música española, siempre piensa en el flamenco. Pero es que, en realidad, hay diferentes tipos de música española de cada región", resalta este músico.

Es más, el ya está trabajando en su propio álbum: "Se basa en mis experiencias aquí. Y estoy muy emocionado porque siento que éstas son algunas de las mejores canciones que he escrito, ya que he sido capaz de tomarme las cosas con calma, estando solo en mi piso y mirando por la ventana. Y eso que es sólo guitarra y voz".

Este hombre afirma, además, que, desde que está en San Benito, siente "mucho más libertad": "Ahora para empezar de cero y explorar y descubrir mi sonido de verdad, y volver a empezar de verdad a componer. También me siento muy convencido de que estoy en contra del streaming y de ese modelo, y de lo perjudicial que es para los músicos. Así que he retirado toda mi música de las plataformas de streaming y simplemente estoy haciendo las cosas de forma independiente", relata con orgullo.