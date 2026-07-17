EEUU bombardea "decenas de objetivos" de Irán, que asegura haber capturado un "gran número de tropas"

Al menos ocho personas han perdido la vida y 19 han resultado heridas en Irán por causa de los ataques perpetrados durante la noche de este jueves por Estados Unidos contra el sur del país asiático, en la que se ha perfilado como la sexta jornada consecutiva de bombardeos contra la República Asiática.

El ataque que más vidas se ha cobrado ha tenido lugar en el condado de Jamir, en la provincia de Fars —apenas separada del litoral del golfo Pérsico—, donde han sido bombardeados al menos seis puentes de la zona. En él, según ha informado la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan en el último balance recogida por la agencia de noticias Fars, han muerto al menos siete personas, así como resultado heridas otras nueve.

A ello, la misma institución ha lamentado que una persona ha fallecido y ocho más han resultado heridas, después de otra oleada de ataques aéreos lanzada contra un barrio residencial en Bandar Abbas, donde una torre de comunicaciones también ha resultado afectada provocando cortes de electricidad en la zona.

También en Bandar Abbas se han registrado dos heridos a propósito de un ataque contra el nudo ferroviario de la ciudad. No obstante, los daños en la infraestructura han sido "mínimos".

Irán responde golpeando bases de EEUU en Siria, Kuwait y Báhrein o la captura de un "gran número de tropas"

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este viernes ataques contra posiciones de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait —que ya han sido objeto de bombardeos iraníes a lo largo de la última semana—, así como en Siria, donde la Guardia Revolucionaria Islámica ha asegurado haber "capturado a un gran número" de tropas estadounidenses.

"Las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria Islámica [...] han llevado a cabo un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales del enemigo en la región de Al Tanf, Siria", ha anunciado el órgano castrense en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al mismo.

En dicha nota, este cuerpo militar ha afirmado que sus tropas, "además de destruir un sistema de radar y varios helicópteros de operaciones especiales", también "han capturado a un gran número de fuerzas criminales estadounidenses", si bien no ha precisado ni su número ni su lugar o condiciones de detención.

La declaración de un ataque y captura de militares estadounidenses en esta base choca con el anuncio realizado meses atrás por las autoridades sirias, que no se han pronunciado por el momento acerca de este ataque y que en marzo de este mismo año aseguraban que, "a través de la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio se hicieron con el control de la base y aseguraron su perímetro". En el mismo sentido, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron posteriormente su "salida ordenada" del emplazamiento militar.

No obstante, el propio Ejército Árabe Sirio denunció a finales del mismo mes un bombardeo a gran escala con drones contra la citada base de Al Tanf, en el marco de los ataques emprendidos por milicias proiraníes de Irak contra posiciones vinculadas a Washington desde que la Administración de Donald Trump lanzara el 28 de febrero una ofensiva militar sorpresa conjunta con Israel contra Irán.

¿Qué objetivos iraníes ha atacado EEUU?

El Ejército estadounidense, que ha afirmado haber dado comienzo a esta nueva andanada de ataques a las 21.00 horas (hora peninsular española) con el fin de "debilitar aún más las capacidades militares iraníes", ha asegurado haber completado la misma alcanzando "decenas de objetivos militares" en Irán.

"Las fuerzas estadounidenses, entre las que se incluyen aviones de combate, drones y buques de guerra, lanzaron munición de precisión que alcanzó a decenas de objetivos militares iraníes, tales como instalaciones de vigilancia costera y de defensa aérea, infraestructura logística militar y capacidades marítimas", ha anunciado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado.

A ello, el órgano castrense ha sumado que, actualmente, "más de 50.000 militares estadounidenses operan en todo Oriente Próximo y se mantienen vigilantes, letales y preparados".

Bombardeos iraníes contra "la ubicación de los helicópteros y aviones de reconocimiento P-8"

Por su parte, el Ejército iraní ha publicado un comunicado—recogido por la agencia Tasnim— en el que describe un ataque con drones contra "la ubicación de los helicópteros y aviones de reconocimiento P-8 del Ejército estadounidense en la base de Sajir, en Bahréin".

Poco después, ha difundido una segunda nota en la que asegura haber perpetrado nuevos "ataques con drones" dirigidos contra "el despliegue de fuerzas y los centros de apoyo logístico del Ejército estadounidense terrorista y asesino de niños en Kuwait".

Por parte de los países objetivo de estos bombardeos, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado hasta en dos ocasiones en las últimas horas de la activación de las sirenas de alarma en el país, instando a sus ciudadanos y residentes a "mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano".

A su vez, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha afirmado en redes que sus defensas aéreas "están respondiendo a amenazas de misiles y drones", sin indicar su procedencia y advirtiendo de explosiones resultantes de "la interceptación de objetivos hostiles".