Claudia Sheinbaum pregunta a la prensa mexicana si van con España o con Argentina y el resultado sorprende: "¿A quién le van ustedes? 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda al rey Felipe VI, el 25 de junio de 2026, en el Palacio Nacional en la Ciudad de México (México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace todos los días una especie de programa que se llama Las Mañaneras, donde debate con la prensa mexicana de los temas que afectan al país tanto nacionales como internacionales.

Este jueves, a tres días de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la presidenta de México ha preguntado a los presentes en su rueda de prensa si apoyaban a España o a Argentina.

Por proximidad o por aquello de la llamada leyenda negra, quizá lo lógico era que fuesen a favor de Argentina pero no, la mayoría de los periodistas han levantado la mano cuando Sheinbaum ha dicho España.

"¿A quién le van ustedes?", ha preguntado la presidenta mexicana. De fondo sólo se escuchaba "España, España". "A ver, ¿quién le va a España?", ha añadido después. "¿Quién le va a Argentina? La mayoría a España", ha apostillado.

Pero qué pasa con los que no han votado: que van con Pumas, el histórico equipo mexicano. "Pumas... estoy de acuerdo", ha dicho finalmente entre risas la presidenta mexicana en un momento que ha sido distendido y que ha dado mucho juego en las redes sociales.

La finalísima

Este 19 de julio tendrá lugar un esperado España-Argentina, una finalísima real después de que ambos países no se pusieran de acuerdo para jugar este partido hace unos meses.

Argentina llega a la final de la Copa del Mundo después de ganar en los últimos minutos a Inglaterra y de sufrir en la mayoría de partidos de la competición. Son los recientes campeones del mundo y tienen una fe inquebrantable ante Leo Messi, para muchos ya el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

España, por el contrario, se ha presentado en la final con unos cruces más complicados que Argentina pero no ha sufrido en ningún partido y ha sido capaz de hacer que selecciones poderosas como Portugal, Bélgica o Francia, gran favorita para ganar el Mundial, apenas generen ocasiones de gol.

El próximo domingo a las 21:00 por TVE se saldrá de dudas sobre el próximo campeón del mundo y se sabrá si España se convierte en bicampeona o Argentina en tetracampeona.