Un abogado ve la sentencia del hermano de Sánchez y saca una conclusión cristalina: "Es gracioso o un delito muy grave según quién lo lleve a cabo"

El abogado y detective privado Carlos Quintia ha valorado la sentencia a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ni siquiera ha querido leer de forma completa y ha justificado por qué no lo ha hecho.

David Sánchez ha sido condenado por unanimidad por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por ser autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

"Ya os adelanto que no pienso leer las 377 páginas. Solo dos reflexiones sobre su extensión; la primera es que, si hay que escribir tanto, tal vez sea porque hay mucho que justificar", ha expresado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok (@carlos_quintia).

"No sé si hubo tiempo de redactarla"

La segunda reflexión que ha hecho es que no sabe "si hubo tiempo para redactarla desde que el juicio quedó visto para sentencia". Ha matizado que no quiere decir que la sentencia ya estuviera redactada desde antes del juicio, pero "las sospechas ahí están".

Este episodio judicial le ha llevado a recordar la Diputación de Ourense, en la que solo se trabajaba "de mañana los días hábiles y que tenía dos puertas y diez porteros": "Recuerdo que cuando ese dato se hizo público, nos hizo gracia, habituados como estábamos y estamos a que el PP ponga a los parientes a dedo en las instituciones".

"El mismo acto es gracioso o un delito muy grave según quién lo lleve a cabo"

Y ha añadido: "Pero claro, el mismo acto es gracioso o un delito muy grave según quién lo lleve a cabo". También ha ironizado sobre el magistrado decano de la Audiencia de Badajoz que ha condenado al hermano de Sánchez: "Que aparezca pidiendo un selfie a Abascal como un fan incondicional tampoco tiene mayor importancia".

"No seáis malpensados, que os conozco", ha rematado el abogado en el vídeo.

Por otro lado, el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ha comentado en Al Rojo Vivo, programa matinal de La Sexta presentado por Antonio García Ferreras, que no se tomó en cuenta el punto de partida, es decir, el concurso para la provisión de una plaza que se publicó en el Boletín Oficial de la Diputación de Badajoz.

Royo comentó que "en la sentencia se dice que David Sánchez no movió un dedo en ningún momento, que está ajeno por completo".