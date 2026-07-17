Benigna, 92 años, vecina de una aldea vaciada de Asturias: "Nunca sabes lo que vas a necesitar de tu propia casa: nadie te echa y en otro lado, si no pagas la renta, te desahucian"

Mientras el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los más jóvenes, miles de pueblos del interior continúan perdiendo habitantes año tras año.

Casas vacías, calles sin vecinos y aldeas que sobreviven gracias a un cada vez más reducido número de personas mayores conforman una imagen ya habitual en buena parte de la España rural, más conocida como 'España vaciada'.

Ese contraste es el que recoge el youtuber @hilux_aventura, conocido por recorrer pueblos casi abandonados y documentar las historias de sus últimos habitantes. En uno de sus últimos vídeos viaja hasta una remota aldea asturiana para conversar con Benigna, una vecina de 92 años que observa con tristeza cómo el lugar donde nació se va apagando poco a poco.

Durante la entrevista, la mujer habla del futuro del pueblo, del valor de mantener las casas familiares y de una forma de vida que, a su juicio, sigue teniendo mucho que ofrecer, especialmente en un momento en el que encontrar una vivienda se ha convertido en un problema para muchas familias.

"Se les queda pequeño el pueblo"

Cuando el creador de contenido le pregunta a Beningna si le entristece pensar que la aldea desaparecerá cuando falten sus últimos vecinos, Benigna no duda en responder: "Se terminó del todo. ¡Y qué pena las casas!"

Aunque asegura que siente un enorme cariño por el pueblo porque "me dio vida y me dio de comer", reconoce que su mayor preocupación es el destino de la vivienda familiar. "Yo les digo a mis hijos: abrid la casa, ventilad y venid aquí a comer... Hay que mirar por esta casa, ¡que costó mucho trabajo hacerla!", expone.

Además, la anciana lamenta con pesar que muchos descendientes de quienes vivieron en estas aldeas apenas regresen: "Están en Madrid, están en Gijón... y no se ocupan de decir: voy una vez al mes. O tal día vamos a comer a casa… No lo hacen porque no sé, se les queda pequeño el pueblo, perdieron el amor y la moral a esto…".

Una reflexión muy acertada sobre la vivienda

Es precisamente al hablar de esas casas vacías cuando Benigna deja una de las reflexiones que más ha llamado la atención del vídeo. Para ella, conservar una vivienda en el pueblo puede ser mucho más importante de lo que muchos imaginan.

"Yo creo que el pueblo no debe de perderse. Porque además nunca sabes lo que vas a necesitar: ¡De tu propia casa nadie te echa! Y en otro lado si no pagas la renta, te desahucian”, afirma con rotundidad.

Además, recuerda que vivir en un pueblo también supone una forma de autosuficiencia y de ahorro que considera cada vez menos valorada: "Aquí produces del campo. Una patata, una berza, una lechuga, un tomate, un pimiento... prácticamente te lo da todo la tierra", relata.

"Y todo eso sin esfuerzo en un huerto de pequeño como esta casa. ¡Y sino vete a la plaza y tráelo! Aparte de carísimo, que está todo muy caro, es que aquí es todo de mucha mejor calidad. No sabemos apreciar lo que tenemos en el pueblo, te lo digo”, añade Benigna.

"El pueblo es lo que no habría que olvidar nunca"

Durante la conversación, el youtuber también le pregunta qué les diría a la gente joven que quizá se podría plantear volver a los pueblos rurales a vivir: "¿Tú animas a la gente joven a venir a los pueblos a vivir?".

Benigna responde convencida: "Sí, sí los animo, sí. Aquí no van a vivir con todos los vicios que hay hoy, pero sí van a vivir muy bien. Duermes la siesta ahí en el campo donde te da la gana; te coges una pera, te coges una manzana para comer cuando te da hambre.. Y a ver, una libertad y una tranquilidad… A ver quién se mete conmigo aquí: nadie".

"¡Felipe VI no puede comer lo que yo! Un pisto de casa, un filete de casa. En el pueblo se come muy sano, muy bien", bromea la anciana, justo antes de dejar su reflexión final: "Aquí hay mucha tranquilidad. El pueblo es lo que no habría que olvidar nunca, nunca".