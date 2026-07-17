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Los jarrones de cristal de tu abuela valen una fortuna: revisa si tienen estas dos características
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Los jarrones de cristal de tu abuela valen una fortuna: revisa si tienen estas dos características

Auténticas reliquias muy codiciadas en el mercado del coleccionismo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un salón con una mesa de café y madera, flores en un jarrón de cristal y un sofá con cojines al fondo.
Un jarrón de cristal con unas flores en mitad de un salón acogedor.Getty Images

Las casas de los abuelos son como pequeños museos del pasado. Entre muebles de madera maciza, vajillas que solo se sacaban en las grandes celebraciones y objetos que llevan décadas ocupando el mismo rincón, se esconden auténticas reliquias que han resistido el paso del tiempo. Lo curioso es que algunas de esas piezas, que durante años han pasado desapercibidas, hoy despiertan el interés de coleccionistas y pueden llegar a alcanzar un valor sorprendente.

Uno de los mejores ejemplos son los jarrones y recipientes de cristal que muchas familias conservan desde hace décadas en vitrinas. Aunque a simple vista puedan parecer meros objetos decorativos, algunos de ellos se han convertido en piezas muy codiciadas en el mercado del coleccionismo. De hecho, si reúnen dos características concretas relacionadas con su fabricación y su procedencia, su valor puede alcanzar varios miles de euros.

La primera característica que marca la diferencia está en el material. Las piezas más cotizadas suelen estar fabricadas en cristal de plomo, un material más pesado que el vidrio convencional y conocido por su extraordinaria transparencia. Según recoge WMN, algunas señales para identificar este material es que cuando la luz incide sobre él produce un brillo muy intenso y que, al golpearlo suavemente con la uña, emite un sonido limpio y prolongado.

Si tiene firma, se valora más

El segundo detalle clave es el tallado, ya que los coleccionistas buscan piezas con facetas profundas y precisas, dibujos geométricos o florales y acabados muy definidos. En los ejemplares realizados a mano pueden apreciarse pequeñas irregularidades que, lejos de restar valor, certifican el trabajo artesanal. En cambio, los modelos fabricados en serie mediante maquinaria suelen tener precios mucho más modestos.

Pero si hay un elemento que puede disparar la cotización es la firma del fabricante. Marcas históricas como Baccarat, Saint-Louis, Lalique, Moser o Val Saint Lambert grababan discretamente su nombre en la base o en alguna parte de la pieza. Encontrar uno de estos sellos puede convertir un sencillo jarrón familiar en un auténtico objeto de colección. Incluso las piezas sin firma visible pueden tener un gran valor si su diseño permite atribuirlas a alguna de estas marcas.

En cuanto a los precios, existe una gran diferencia según el origen y la calidad de la pieza. Los modelos antiguos de cristal tallado sin firma pueden venderse por entre 300 y 1.000 euros, mientras que los ejemplares firmados por fabricantes de prestigio suelen situarse entre los 1.500 y los 5.000 euros. Las piezas más raras, sobre todo si conservan un diseño exclusivo, pueden superar ampliamente esas cifras en subastas especializadas. 

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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