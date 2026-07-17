España cree en la segunda estrella, pero no se fía de Argentina: "Es un partido muy difícil"

La cuenta atrás para la final del Mundial 2026 ya ha comenzado. Este domingo, 19 de julio, España y Argentina se disputarán el título en un duelo que enfrenta a la campeona de Europa con la vigente campeona del mundo. Es un partido, además, marcado por el choque entre dos generaciones: la experiencia de Lionel Messi contra el talento de las nuevas generaciones que representa Lamine Yamal.

A pocos días del encuentro, el ambiente entre los aficionados españoles mezcla ilusión y prudencia. La mayoría confía en que la selección de Luis de la Fuente pueda conquistar su segunda Copa del Mundo, pero pocos creen que el camino vaya a ser sencillo.

Optimismo, pero con respeto al campeón

En El HuffPost, hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué sensaciones tiene frente a la final, si confía en la selección española y cómo cree que será el encuentro de Lamine Yamal con Lionel Messi.

España llega con opciones reales de proclamarse campeona. Muchos destacan el gran recorrido realizado por la selección, su solidez defensiva y el buen momento de futbolistas como Mikel Oyarzabal, Pedro Porro o Lamine Yamal. Sin embargo, también coinciden en que Argentina representa el mayor desafío posible.

"Confío en España, pero Argentina es un equipo de mucha intensidad, con mucha experiencia", resume uno de los aficionados consultados. Otros recuerdan la capacidad de la defensa de La Roja: "España tiene la defensa más fuerte del mundial".

Lamine Yamal contra Messi, el gran duelo

Si hay un enfrentamiento que despierta expectación es el que protagonizan Lamine Yamal y Lionel Messi. Para muchos aficionados, el joven extremo español simboliza el presente y el futuro del fútbol, mientras que el capitán argentino afronta una de las últimas oportunidades de ampliar sus logros con su selección.

Algunos creen que ha llegado el momento del relevo generacional y confían en que Lamine sea decisivo. Otros consideran que Messi sigue siendo un futbolista capaz de decidir una final con una sola acción. "Ellos dependen más de Messi que nosotros de Lamine", comenta uno.

Lamine y Messi Getty Images

Una final entre dos estilos

España llega a la cita después de eliminar a Francia y completar un campeonato en el que ha destacado por su organización defensiva y el control del juego. Argentina, por su parte, aterriza en la final tras superar a Inglaterra y con el mejor registro goleador del torneo.

Precisamente ese equilibrio entre el fútbol de posesión de España y el carácter competitivo de Argentina hace que muchos aficionados eviten cualquier exceso de confianza. "Fácil desde luego que no va a ser", comentan varios seguidores.

Ilusión por hacer historia

Pese al respeto que genera la Albiceleste, el sentimiento mayoritario es de optimismo. La afición considera que España atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años y ve argumentos suficientes para soñar con levantar el trofeo.

La final del domingo promete reunir todos los ingredientes de un gran espectáculo con dos selecciones en muy buena forma, una rivalidad entre campeona de Europa y campeona del mundo y el esperado cara a cara entre Messi y Lamine Yamal.