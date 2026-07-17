Vicente del Bosque no duda sobre lo que pasará en la final entre España y Argentina: "Tienen una oportunidad extraordinaria"

Vicente del Bosque celebra junto con la selección española la conquista del Mundial de Sudáfrica, el 11 de julio de 2010.

La Selección que se proclamó campeona del mundo en 2010 estaba comandada por Vicente del Bosque, un hombre tranquilo y discreto que no se dejaba llevar por las emociones.

Heredero del legado de Luis Aragonés, supo convencer a un grupo de futbolistas que venían de proclamarse campeones de Europa de que también podían coronarse como los reyes del mundo.

Ahora, dieciséis años después, Del Bosque recuerda aquel torneo que está grabado a fuego en la memoria de los españoles. El técnico salmantino puede presumir de ser el único seleccionador en haber ganado un Mundial con España, y este domingo puede darle el relevo a Luis de la Fuente.

Preguntado por las opciones de España en la final que disputará contra Argentina, Del Bosque se muestra confiado. "Creo en la seguridad del fútbol de España. Ha tenido muy poco trabajo y lo ha hecho muy bien en defensa y ha sido un equipo muy fuerte en ataque", ha explicado en el programa Radioestadio Noche, de Onda Cero.

"No hay que confiarse"

"Parece que España tiene una oportunidad extraordinaria de ganar la segunda Copa del Mundo, pero no hay que confiarse", ha añadido el que fuera seleccionador español entre 2008 y 2016.

Asimismo, Del Bosque también ha hablado sobre Argentina, rival de España en la final. Tras un partido agónico contra Inglaterra, la selección liderada por Leo Messi disputará su segunda final de Mundial consecutiva tras la de 2022, cuando se proclamaron campeones.

"Los argentinos son muy competitivos. Han pasado algún susto, pero tienen mucha experiencia y son gente que no se arruga ante nada", ha apuntado el técnico, que pone en valor la figura de Messi. "Sigue teniendo esa punta de picardía, de saber jugar... Cuando había mucha gente por dentro se fue a la banda y creó los dos goles desde ahí", señala sobre la actuación del ex del FC Barcelona frente a Inglaterra.