'Por H o por B': de los Goya a Malasaña pasando por Parla a ritmo de comedia

“Mucha diversión, mucho color y mucho verano”. Eso es lo que se encontrarán los espectadores en la segunda temporada de Por H o Por B que se estrena este viernes en SkyShowtime, en palabras de su directora, Manuela Burló Moreno. Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y LACOproductora, con Javier Pons y Jorge Pezzi como productores ejecutivos, esta segunda entrega muestra a las dos amigas de Parla, H (de Herminia) y B (de Belén), completamente integradas en Malasaña, sin perder “ni un ápice de su autenticidad”, asegura la creadora, en la que es una temporada con “más capas, más corazoncito, más agridulce, pero si perder ese punto gamberro”.

Burló Moreno creó a H (Marta Martín) y a B (Saida Benzal) hace 10 años para el corto Pipas, que fue nominado a los Goya. Como recuerda la segunda, ahí eran adolescentes: “Hay una evolución desde el corto hasta la primera temporada porque han pasado muchos años. De la primera temporada a la segunda yo creo que lo que hay es un poco más de madurez”. Para Benzal, mientras la primera entrega es más de “presentación de los personajes respecto al barrio”, la segunda "indaga más en su corazón y sus emociones”.

Martín nota también en esta entrega “mucha diferencia en H, sobre todo en madurez”, aunque no falta ese humor “fresco, natural, del día a día”. Por esas cualidades, piensa que le puede gustar “a todo el mundo”: “A lo mejor una persona de 70 años la vería un poco rara, pero si tuviera abuelos creo que la verían y se reirían”.

“Siempre digo que la comedia es algo muy serio y que dentro del humor puedes contar cosas bastante duras y sin perder la sonrisa”, defiende Burló Moreno. “No es el concepto sitcom en el que los personajes se quedan superfluos y en una primera capa, es una serie que la he hecho como una comedia costumbrista, en la cual son personajes que te ríes con ellos pero también sufren", agrega la directora. La creadora también destaca la labor de actores secundarios como Itziar Castro (Choni), que “está que se sale” y cuyo personaje “reclama más protagonismo”, incluso un spin-off: “Siempre lo digo, podríamos hacer Choniland”.

Saida Benzal, Itziar Castro y Marta Martín, en un capítulo de la segunda temporada de 'Por H o por B'. Virginia Martin Chico / SKY SHOWTIME

En ese choque de las protagonistas con Malasaña, la directora admite que hay “algo de autobiográfico”: “Soy una chica de un pueblo de Murcia que por h o por b terminó viviendo en Malasaña. De repente vivía en un barrio en el cual veía cosas que no había vivido en mi pueblo: una tienda sólo de botijos, una tienda sólo de tomates... Hubo momentos que dije ‘aquí hay una cámara oculta’ y yo soy la paletica de pueblo. Cuando pregunté por el precio de un botijo me dijeron una burrada, no sé si 200 euros, y en mi pueblo se vendía a 30”.

Sobre si es más de Parla o de Malasaña, Benzal cuenta que vive desde hace años en el barrio madrileño y admite que le encanta “el cultureo”, aunque es de Elche, de “un sitio superhumilde, de barrio”, por lo que ha vivido esa dualidad. “Lo que valoro es la autenticidad de las personas, que es lo que se defiende en esta serie. Lo que no me gusta es el postureo de ninguno de los dos lados”, sentencia.

Su compañera, en cambio, se inclina por Parla: “Tanto siendo H como siendo Marta. Soy de Fuenlabrada... ¡es que están pegás!”. Martín admite, además, que en la adolescencia “era un poco H, un poco choni”: “En la primera temporada, cuando rodábamos en Malasaña, yo le decía a Manuela ‘¿pero esto es atrezo o es real?. ¿Son todos figuración?’. No niña, no”.

Las tres han formado un buen triunvirato y han terminado convirtiéndose en amigas. Como cuenta Benzal, ya lo era de la directora desde que se mudó a Madrid, y con Martín, aunque son “absolutamente polos opuestos”, tienen “una relación desde el respeto, el cariño y el amor”: Nos cuidamos muchísimo profesionalmente, eso es superimportante y muchas veces se pierde en la profesión por los tiempos. Creo que nos adoramos porque somos seres muy puros y muy transparentes”.

Benzal, que también dirige, admira a Moreno Burló “creativamente” por ser una “directora todoterreno”: “Sabe dirigir comedia, acción... Es alguien de quien no dejo de aprender. Tiene un corazón muy grande y unos valores que son de la gente de la cual yo me quiero rodear”.

La directora Manuela Burló Moreno. Virginia Martin Chico / SKY SHOWTIME

Por su parte, Martín alaba a la directora por su capacidad de “estar en todo” en los rodajes. “Admiro la cabeza que tiene para escribir y la empatía para dirigir. Sabe dónde tocarte para que saques esa emoción”, agrega. “Saida es muy alemana. Si en el guión ponía esto, tenía que decir esto, y si se le iba una palabra, cortocircuitaba, y eso lo admiro muchísimo porque a mí se me va...”, apunta sobre su compañera. De hecho, a Benzal una de las escenas que más respeto le daba era un monólogo de tres páginas en uno de los capítulos finales durante el cual "Belén está en un estado de embriaguez y alteración”: “Eso me lo estudiaba todos los días. Lo decía como el Padre Nuestro”.

Las dos coinciden en que hacer comedia es más difícil que el drama. “Si tú no tienes duende, magia, un algo dentro, por mucho que tú sueltes lo que está escrito el público no se va a reír. Ahí está la dificultad, es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar”, argumenta Martín. Benzal también resalta que “dentro del sector se sabe que es supercomplicado” y que la complejidad reside en “llevar la energía de una comedia”: “Como trabajo exige muchísimo pero los premios ya sabemos a quién se los dan: al que llora, al que tal...”.

Acerca de la presencia de cuerpos no normativos en la pantalla, Martín lamenta que cuando ve películas o series “el papel que interpreta una persona gorda, sobre todo mujeres, es el de una gorda”. “Podemos ser millones de cosas, no simplemente el personaje de una gorda”, apostilla. “Yo me río muchísmo de mi gordura. Yo a mí misma me llamo la Beyoncé Kardashian por el volumen de mi culo, soy la primera que me río […] En el instituto, el colegio, que sufres ahí un poquito de bullying. Para salir mi mantra fue ‘antes de que te rías tú, me río yo’. En la serie se lleva igual, con una naturalidad pasmosa”, sostiene.

Benzal no ha sentido presión estética, pero sí señala que esta serie le exige mucho físicamente: “Estoy expuesta absolutamente, que me encanta el vestuario y todo, pero hay días que me veo mejor y secuencias que digo ‘madre mía”. Como recuerda, la autoestima “va fluctuando” y aunque ni se juzga ni se machaca, “hay veces que no dejas de tener esa mochila de ‘todo el mundo va a ver todo de mí’. “Y si cruzas las piernas y te sale celulitis. ¿Y qué pasa? No pasa nada”, añade sobre “esa mochila crítica que está en el gremio y en la sociedad”.

Aunque la segunda temporada de las andanzas de estas amigas acaba de ver la luz, Burló Moreno señala que hay H y B “para rato”, porque los personajes viven con ella desde su origen. “Hay una posibilidad, se quedan ventanas abiertas”, señala sobre una hipotética tercera temporada, aunque “si finalmente no hay más, se quedaría un final abierto bonito”.

La directora, que sueña con que algún día “los cortometrajistas pudieran vivir de ello” puesto que para ella “no hay cine grande o cine pequeño”, también le gustaría “que en los institutos y colegios hubiera una asignatura de cine. Al fin y al cabo, el cine es el reflejo de la vida”. Lamenta, sin embargo, que entre algunos jóvenes esté de moda consumir series o películas reproduciéndolas a mayor velocidad: “Es surrealista el panorama. Me lo contaron y flipé un poco en colores, no es un audio de WhatsApp que puedes acelerar a tu amiga. Qué te voy a decir si soy autora. Te haces una serie en dos años y luego la gente se la ve en media hora. Me deja muy triste, porque no valoran ni el lugar, ni el tempo de la historia, los silencios... no deja de ser arte, además de entretenimiento. Si hay alguna temporada más, meteré algún personaje acelerándolo todo”.