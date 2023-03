Las mejores películas y series del catálogo de SkyShowtime España

La oferta de plataformas de series y cine sigue creciendo en España. En medio del revuelo originado por el cambio sobre las cuentas compartidas de Netflix, SkyShowtime ha aterrizado este martes con una oferta de lanzamiento hasta abril que permite con la que la suscripción cuesta 2,99 euros al mes. Si se contrata después, costará 5,99 euros.

Dentro del paraguas de SkyShowtime los suscriptores podrán encontrar un amplio catálogo con películas de grandes productoras, series de televisión y contenidos infantiles. En concreto, se incluirán los contenidos Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios y Peacock en una misma plataforma.

Series

En esta nueva plataforma hay opciones para todos los gustos. Desde grandes comedias como The Office o Parks and Recreation, hasta series de época como Downton Abbey o celebrados títulos como el drama legal The Good Wife. Tampoco faltan los realities con títulos como Geordie Shore o Super Shore. Estas son algunas de las series más destacadas:

The Office

Parks and Recreation

Dexter

The Good Wife

Downton Abbey

The Affair

Battlestar Galactica

Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: Prodigy

Bates Motel

Penny Dreadful

Yellowstone

Californication

Star Trek

Ley y Orden

Películas

La misma tónica se repite en el apartado de cine, donde están disponibles películas multipremiadas como Gladiator, No es país para viejos o El paciente inglés. También hay hueco para taquillazos como Tiburón, La momia, Top Gun o Indiana Jones: en busca del arca perdida.

Estos son algunos de los títulos que podrás ver con tu suscripción:

Tiburón

Gladiator

No es país para viejos

El paciente inglés

Fences

Cincuenta sombras de Grey

Los miserables

Manchester by the Sea

Trilogía de Misión Imposible

La momia

Revolutionary Road

Straight Outta Compton

La invención de Hugo

Cold Mountain

Vanilla Sky

ET: el extraterrestre

Contenido infantil

SkyShowtime es una plataforma familiar ya que dispone de un buen número de contenidos para que los más pequeños de la casa se entretengan. De novedades que han causado furor en los últimos tiempos, hasta clásicos de los noventa y los 2000. Estos son algunos de los títulos del catálogo: