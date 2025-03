Hamdan Ballal, cineasta palestino ganador del Oscar, denuncia que el ataque de los colonos israelíes buscaba matarle

dpa/picture alliance via Getty Images

Hamdan Ballal, hace un año en Berlín presentando 'No Other Land'

El cineasta palestino Hamdan Ballal, uno de los cuatro codirectores y ganadores del Oscar por el documental No Other Land, dijo este martes que los colonos que le agredieron ayer en la aldea de Susiya, sur de Cisjordania ocupada, intentaron matarle, tras lo cual pasó la noche arrestado en una base militar israelí.

“(Los colonos) me estuvieron pegando durante quince o veinte minutos”, relata Ballal a EFE y otros periodistas en Susiya, tras su puesta en libertad esta tarde. "Los soldados me dijeron cállate, estás bajo arresto. Les insistí en que necesitaba un medico porque tenía mucho dolor, pero me lo negaron", dice el activista, quien permaneció maniatado y con los ojos vendados durante horas.

Ballal reconoce también que es la primera vez que sufre un ataque de tal magnitud y dice que después de ganar el Oscar —por una película que denuncia la ocupación israelí y que también triunfó en el Berlinale—, sus vidas "está claro que corren peligro".

El cineasta fue liberado este martes y trasladado a un hospital en Hebrón (Cisjordania), donde se sometió a un reconocimiento médico. "No, no es la primera vez que los colonos vienen desde que (Hamdan) ganó el Óscar. Pero ayer sentí mucho miedo", explicó este martes a EFE Lamia Ahmad Ballal, mujer del director.

Cinco activistas estadounidenses fueron también "violentamente agredidos", según el texto y testigos, y fue cuando Ballal - ensangrentado- estaba siendo tratado por paramédicos que los soldados le arrestaron junto a otros dos palestinos.

El rostro de Ballal aún estaba esta noche hinchado y con moratones, según pudo comprobar EFE. El cineasta denunció que le habían hechos heridas en diversas partes del cuerpo y dijo que "el único trabajo que hace el Ejército israelí es facilitar los ataques".

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No other land. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", denunció el lunes en su cuenta de X, Yuval Abraham, el codirector israelí de la película.

No Other Land abarca cinco años de grabaciones (2019-2023) en el hogar del periodista palestino Basel Adra en el conjunto de aldeas en Masafer Yatta, en Cisjordania ocupada, en las que muestran las demoliciones de viviendas, escuelas, pozos de agua y carreteras por parte del Ejército israelí y que a día de hoy continúan.

El pasado 3 de marzo, la película ganó el Oscar a mejor documental y desde entonces el grupo de activistas palestino-israelí Standing Together han organizado proyecciones en Tel Aviv y otras ciudades por todo el país, después de que el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, solicitara a los cines de Israel que no exhibieran la película.