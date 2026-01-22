Prueba la premiada como mejor tortilla del 2024, enseña lo que le ha costado y termina haciendo este veredicto

Con la inflación provocado en los últimos años, el precio de un pincho de tortilla en cualquier bar de la geografía española se ha visto incrementado al alza y ha dejado de ser lo económico que era años tras. También la competitividad por presentarse a certámenes de tortillas ha hecho que negocios exitosos en estos galardones gastronómicos suban el precio.

De todo ello son testigos los usuarios de las redes sociales, que ven a diario como se comparten tortillas de patatas de bares de toda la geografía española a los que en algunos casos se elogian y en otros se critican.

La cuenta GastroCharlie, un experto que como se define se dedica "a la gastronomía y especializado en la crítica de restaurantes, recetas, productos gourmet y calidad alimentaria", ha publicado un tuit con la valoración que ha hecho de un restaurante de A Coruña.

"La tortilla del restaurante O Cabo en La Coruña, ganó el Campeonato de España en 2024. Uno de sus secretos es que lleva patata de Coristanco", ha afirmado el experto, mostrando varias imágenes de la tortilla en cuestión.

La valoración de GastroCharlie

"No es la mejor de mi vida, pero de las mejores. Mucho mérito, teniendo en cuenta que pueden sacar 30 tortillas/noche", ha afirmado GastroCharlie en ese tuit, en el que también ha publicado una imagen de la cuenta.

Tal y como se puede ver le han cobrado 10,70 euros por dos tapas de esa tortilla, una caña y una botella de agua. Desglosado, las tapas tienen un precio de tres euros, la caña de 2,70 euros y la botella de agua se queda en dos euros. "El precio de coña...", ha rematado su tuit.

Otros galardonados del certamen