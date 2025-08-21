Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel en un aplaudido mensaje en redes

Javier Bardem vuelve a compartir su posición sobre la guerra de Gaza en público. El actor español ha llamado "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) por sus últimos movimientos de la ofensiva. En su publicación en Instagram, ha comparado estos militares con "el personaje de Amon Goth en La Lista de Schindler", que "disparaba por puro entretenimiento".

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en 'La lista de Schindler'? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad", ha aseverado, claramente afectado, en su mensaje. "Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", ha denunciado.

De este modo, en el comunicado, acompañado por su traducción al inglés, hace una analogía directa entre los crímenes de guerra cometidos por el régimen nazi durante el Holocausto y las acciones del ejército israelí en la actual ofensiva contra Gaza. Asimismo, a sus palabras, le acompaña un vídeo en el que aparece cómo un soldado israelí dispara contra un grupo de personas en la Franja.

No obstante, no es la primera vez que Bardem comparte públicamente su posición sobre la guerra de Gaza. El pasado junio, durante la emisión del programa televisivo The View de Estados Unidos, el intérprete criticó la "impunidad" con la que Israel lanza sus ataques, "sirviéndose del apoyo de armas y económico de EEUU y del silencio de Europa". Además, explicó que no podía expresar el dolor que siente, "viendo esas horribles imágenes de niños asesinados y muriéndose de hambre, del bloqueo de alimentos, agua y de material médico".

Muchos de sus seguidores han aplaudido su último mensaje, que ha alcanzado más de 13.000 Me Gusta. "Este vídeo me ha abierto los ojos. Muchas gracias", comenta una internauta. "¡Gracias por alzar la voz!", celebra otro.