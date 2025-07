Javier Bardem, nominado al Emmy por su papel en 'Monstruos'

Las nominaciones a los Premios Emmy 2025 se han anunciado este martes, cuando se han dado a conocer los candidatos a los galardones más prestigiosos de la televisión. Los premios se entregarán en una ceremonia el próximo 14 de septiembre.

Entre los nominados está Javier Bardem, que ha conseguido su primera nominación al Emmy como Mejor actor de reparto en una serie limitada por interpretar a José Menéndez Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez.

El actor ya había sido nominado al Globo de Oro y al premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en la serie de true crime de Ryan Murphy. Con la candidatura al Emmy, se convierte en el tercer intérprete español tras Antonio Banderas y Penélope Cruz, en recibir una nominación en los premios más importantes de la pequeña pantalla.

En esta 77º edición repiten algunas series favoritas de años anteriores como The Bear o Hacks, que volverán a competir por el Emmy a la Mejor serie de comedia. Junto a ellos estarán Nobody Want This, Only Murders in the Building, Abbott Elementary, Shrinking, What We Do in the Shadows y The Studio.

Por su parte, en la categoría de drama, competirán The Last of Us, Andor, The Pitt, Severance, The White Lotus, The Diplomat, Slow Horses y Paradise. Precisamente Severance es la serie más nominada de esta edición de los premios con 27 candidaturas, seguida de The Penguin.

Uno de los fenómenos de la temporada, Adolescencia, competirá por el premio a la Mejor serie limitada, categoría en la que también son candidatas Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, The Penguin, Dying for Sex y Black Mirror.