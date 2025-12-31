Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las portadas de 'El HuffPost' que más nos gustaron en 2025
Algunos de los momentos más destacados del año, bajo la mirada 'Huff'.

Elena Santos
Algunas de las portadas de 'El Huff' de 2025.
Algunas de las portadas de 'El Huff' de 2025.

De la firma del acuerdo de paz para Gaza de Trump a Rosalía colapsando Callao con una aparición sorpresa. De Ábalos entrando en prisión a la sonada infidelidad en el concierto de Coldplay. De la sentencia histórica al fiscal general del Estado a la decisión de que España no acuda a Eurovisión el año que viene. Desde luego, en 2025 no ha habido espacio para el aburrimiento, al menos informativamente hablando. 

Corrupción (mucha), incendios, dimes y diretes con los aranceles, el apagón, los disturbios en Torre Pacheco, el 50º aniversario de la muerte de Franco, la suspensión de la distribución del libro de José Bretón, el robo en el Museo del Louvre... son algunos del los innumerables acontecimientos informativos que han marcado el año que ya dejamos. 

Si toca hablar de despedidas, este 2025 estuvo empañado por algunos fallecimientos que han conmovido especialmente. Tocó decir adiós a figuras como Robert Redford, Diane Keaton, Verónica Echegui, Guillermo Fernández Vara, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, Hulk Hogan, Mariano Ozores o Mariano el del Bombo. 

No nos olvidemos de que fuimos testigos de algo histórico, porque sólo contadas veces se puede decir eso de 'habemus papam'. En mayo pudimos con el cónclave en el que salió elegido el papa León XIV tras el fallecimiento de Francisco. 

A la hora de resumir el año sería imperdonable no mencionar la crisis de la vivienda u otros temas sociales, de salud y consumo que afectan a todos, ya sea desde el encarecimiento de los huevos, a la peste porcina o la baliza V-16.

Desde El HuffPost hemos intentado contarlo todo aportando esa mirada propia que procuramos que sea original, crítica, irónica y divertida, tanto en nuestros textos, como en nuestros vídeos y, cómo no, en nuestras portadas. Esas con las que esperamos que el lector no sólo esté informado, sino que termine con la sensación de que le hemos aportado algo, aunque sea una sonrisa.

Nos encanta que los lectores las compartan y las comenten y, si podemos tirarnos el pisto, no sabéis la ilusión que nos hace cuando aparecen por ejemplo en programas como Futuro Imperfecto, de Andreu Buenafuente, o Zapeando. A todos, gracias.

Aquí os dejamos una selección de algunas de las que más nos han gustado de este año:

EMPEZANDO EL AÑO CON BUEN CUERPO.
EL TIMO DE LA ESTAMPITA
UN MÁR DE DUDAS
HAY UNA CARTA PARA ORTIZ
OLÉ SU MOÑO
JUNTS LIGHT YEAR
EN LA DIANA, MORANT
ANORABUENA
VIVA EL VINO
BUEN ROLLITO DE PRIMAVERA
DONDE HUBO FUEGO, SIEMPRE QUEDAN RES... KOLDOS
KIT, TE NECESITO
LA VIDA ES SIEMPRE PORVENIR
SANTIDAD, ESTO ESTÁ QUE ARDE
NI TAN BAD, BUNNY
BRONCA-SÍ
CIEN AÑOS DE NAZIEDAD
RECALCULANDO RUTTE
CURRICULUM INVENTAE
PUES PARECE QUE IRÁN
NO QUIERE PAGAR EL PATO, DONALD
TELÍAS, BENDODO
BORRIQUITO COMO TRUTH, TURURÚ
PERCAL GENERAL
YA NO ES SANTO(S) DE SU DEVOCIÓN
KIM JONG ¿DOS?
NOS PONEN A KOLDO
FUTRUÑO
OS LO HABÉIS CURRADO
JOE, QUÉ AÑITO
UNA CUMBRE CALIENTE DONDE LA HAYA
NETANYAHOO RESPUESTAS
SI OS GUSTÁIS POS LIAROS
MAY THE FORCE BE WITH YOU
¿HAY PHONE DE TRUMP?
CLARO QUE XI
¿EN TU CASA O EN LA MÍA?
MALALBARES
NO TE FELIPES, ALBERTO
VINI, VIDI, BICI
ESTAMOS HASTA LA GOYA
VAYA CRISTO(BAL)
NO SÉ DE QUIÉN ME ABBAS
TOMAR QUÉ
MAKE EUROVISION GREAT AGAIN
CHOCA LAS 5
OPA CUERPO STYLE
PISO FACTO
CONTIGO EMPEZÓ TODO
DEL ERAS TOUR AL ERAS TÚ
NO TE VAYAS TODAVÍA
COMO PONGAMOS LO QUE PENSAMOS
AH, QUE ES UN PACICIDIO
VERSIÓN DEFINITIVA REVISADA LA BUENA OK OK
HALA, MADRID
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UNA KIMMELA
UN POCO DE ORGULLO Y NO MUCHA SATISFACCIÓN
LO QUE EL VENTORRO SE LLEVÓ
GOZO
TODO PARA PALESTINA, PERO SIN PALESTINA
ES QUE ME PARTO
¡PASEN Y VEAN!
SE LES GAFÓ LA COSA
A VER SI TRUMP ES MADURO CON ESTO
CUALQUIER TIEMPO PASADO FUE... PEOR
QUE TE PEINES
UN POCO LATE, PERO HABRÁ SHOW
AHÍ SÍ QUE TIENES MAZÓN
ESTOS ERAN SUS PRINCIPIOS
UBÍCATE, BRO
UNA ASAMBLEA M-ONU-MENTAL
ESTO SÍ ES UN VIAJE Y NO EL DE COPPERPOT
CARLES CAMBIA
VAMOS A NECESITAR UN PARACETAMOL TRAS ESCUCHARTE
MAMDANGUI DE LA BUENA
CALLAO(S), ES ROSALÍA
S(OPA)PO
GROKTESCO
DÓNDE ESTÁ NETANWALLY
PARA QUE NO TE LÍES
EL ROBOBO DE LA JOJOYA
PELI DE TARDE, LO TIENES DIFÍCIL PARA SUPERAR ESTO
EL PROYECTO DE LA GAZA DE BLAIR
BLINDAMOS POR ELLO
NOS EMBARGA LA EMOCIÓN
EN LA CRESTA DE LA OLA
ALQUILER CON OPCIÓN A POMPA
¿ALGO QUE OBJETAR?
GARAMENDI LERENDI
QUÉ PERRETA CON LA ETA
ESTO SE NOS HA ATRAGANTADO MÁS QUE LAS UVAS
JUAN CARLOS PRIMERO ¿TE QUIERE EL MUNDO ENTERO?
ANOTOP10
DOS JAVIS
HUEVOS... Y REVUELTOS
TÓGATE LAS NARICES
POR CI NO TE HACES UNA IDEA
A VEL, CABALLERO, ¿QUÉ LE PARECE?
A VER SI TIENES (E)MÉRITO
BUSCANDO A MÁS NEMOS
MACHO, NO HAY DERECHO
1 FRANCO, MÁS DE 14 PESETAS
ÁBALOS MECO, A SOTO
PARA QUE NO SE MONTE EL POLLO
SE PONEN THE CROWN
QUE LO ZARA-GOCES
QUÉ APOSTAMOS A QUE ESTO NO LO VISTE VENIR
MÁS PREPARADOS QUE FELIPE VI
A VER SI CONSIGUES QUESITO (DEL CASAR)
Elena Santos
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 