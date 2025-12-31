Las portadas de 'El HuffPost' que más nos gustaron en 2025

De la firma del acuerdo de paz para Gaza de Trump a Rosalía colapsando Callao con una aparición sorpresa. De Ábalos entrando en prisión a la sonada infidelidad en el concierto de Coldplay. De la sentencia histórica al fiscal general del Estado a la decisión de que España no acuda a Eurovisión el año que viene. Desde luego, en 2025 no ha habido espacio para el aburrimiento, al menos informativamente hablando.
Corrupción (mucha), incendios, dimes y diretes con los aranceles, el apagón, los disturbios en Torre Pacheco, el 50º aniversario de la muerte de Franco, la suspensión de la distribución del libro de José Bretón, el robo en el Museo del Louvre... son algunos del los innumerables acontecimientos informativos que han marcado el año que ya dejamos.
Si toca hablar de despedidas, este 2025 estuvo empañado por algunos fallecimientos que han conmovido especialmente. Tocó decir adiós a figuras como Robert Redford, Diane Keaton, Verónica Echegui, Guillermo Fernández Vara, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, Hulk Hogan, Mariano Ozores o Mariano el del Bombo.
No nos olvidemos de que fuimos testigos de algo histórico, porque sólo contadas veces se puede decir eso de 'habemus papam'. En mayo pudimos con el cónclave en el que salió elegido el papa León XIV tras el fallecimiento de Francisco.
A la hora de resumir el año sería imperdonable no mencionar la crisis de la vivienda u otros temas sociales, de salud y consumo que afectan a todos, ya sea desde el encarecimiento de los huevos, a la peste porcina o la baliza V-16.
Desde El HuffPost hemos intentado contarlo todo aportando esa mirada propia que procuramos que sea original, crítica, irónica y divertida, tanto en nuestros textos, como en nuestros vídeos y, cómo no, en nuestras portadas. Esas con las que esperamos que el lector no sólo esté informado, sino que termine con la sensación de que le hemos aportado algo, aunque sea una sonrisa.
Nos encanta que los lectores las compartan y las comenten y, si podemos tirarnos el pisto, no sabéis la ilusión que nos hace cuando aparecen por ejemplo en programas comoFuturo Imperfecto, de Andreu Buenafuente, o Zapeando. A todos, gracias.
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.
Sobre qué temas escribo
Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.
Mi trayectoria
Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.