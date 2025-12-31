Las portadas de 'El HuffPost' que más nos gustaron en 2025

Algunas de las portadas de 'El Huff' de 2025.

De la firma del acuerdo de paz para Gaza de Trump a Rosalía colapsando Callao con una aparición sorpresa. De Ábalos entrando en prisión a la sonada infidelidad en el concierto de Coldplay. De la sentencia histórica al fiscal general del Estado a la decisión de que España no acuda a Eurovisión el año que viene. Desde luego, en 2025 no ha habido espacio para el aburrimiento, al menos informativamente hablando.

Corrupción (mucha), incendios, dimes y diretes con los aranceles, el apagón, los disturbios en Torre Pacheco, el 50º aniversario de la muerte de Franco, la suspensión de la distribución del libro de José Bretón, el robo en el Museo del Louvre... son algunos del los innumerables acontecimientos informativos que han marcado el año que ya dejamos.

Si toca hablar de despedidas, este 2025 estuvo empañado por algunos fallecimientos que han conmovido especialmente. Tocó decir adiós a figuras como Robert Redford, Diane Keaton, Verónica Echegui, Guillermo Fernández Vara, Mario Vargas Llosa, Jane Goodall, Hulk Hogan, Mariano Ozores o Mariano el del Bombo.

No nos olvidemos de que fuimos testigos de algo histórico, porque sólo contadas veces se puede decir eso de 'habemus papam'. En mayo pudimos con el cónclave en el que salió elegido el papa León XIV tras el fallecimiento de Francisco.

A la hora de resumir el año sería imperdonable no mencionar la crisis de la vivienda u otros temas sociales, de salud y consumo que afectan a todos, ya sea desde el encarecimiento de los huevos, a la peste porcina o la baliza V-16.

Desde El HuffPost hemos intentado contarlo todo aportando esa mirada propia que procuramos que sea original, crítica, irónica y divertida, tanto en nuestros textos, como en nuestros vídeos y, cómo no, en nuestras portadas. Esas con las que esperamos que el lector no sólo esté informado, sino que termine con la sensación de que le hemos aportado algo, aunque sea una sonrisa.

Nos encanta que los lectores las compartan y las comenten y, si podemos tirarnos el pisto, no sabéis la ilusión que nos hace cuando aparecen por ejemplo en programas como Futuro Imperfecto, de Andreu Buenafuente, o Zapeando. A todos, gracias.

Aquí os dejamos una selección de algunas de las que más nos han gustado de este año:

