En Reino Unido aplican una idea genial para calentar sus hogares gracias a las entradas de sus garajes

En Reino Unido han desarrollado una forma innovadora y sostenible de calentar los hogares durante el invierno sirviéndose, por ejemplo, del calor procedente de las entradas de los garajes. Todo se debe a la reutilización del calor residual que provocan las temperaturas extremadamente altas en el asfalto en verano.

La idea es de la empresa Ecoheat. El producto, denominado Ecoheat Surfaces, es un sistema de calefacción basado en un revestimiento especial de resina aglutinante con el que se puede moldear una superficie plana.

Tal y como explican desde el medio de comunicación alemán Chip.de, el sistema aprovecha la energía del sol en verano para precalentar el agua y mantener los caminos y las entradas libres de hielo y nieve durante la estación invernal.

En cuanto al funcionamiento de Ecoheat Surfaces, la compañía señala que debajo del revestimiento de resina se coloca una tubería en forma de serpentín que se encuentra a unos 15-20 mm por debajo de la superficie.

El agua que fluye por esas tuberías situadas ligeramente por debajo del suelo puede conectarse a fuentes de calor renovables, como bombas de calor, instalaciones solares o plantas de biomasa.

Múltiples aplicaciones prácticas

Una de las principales ventajas del sistema desarrollado por la empresa Ecoheat (más allá de su enfoque respetuoso con el medioambiente) es que el producto cuenta con múltiples aplicaciones prácticas.

En concreto, Ecoheat Surfaces se puede utilizar en espacios públicos como hoteles, hospitales, supermercados, andenes de estaciones de tren, colegios y edificios residenciales para proporcionar una superficie segura y antideslizante en invierno haciendo uso de energía verde.

Desde el mencionado medio alemán aseguran que "estas superficies son permeables y ofrecen una solución robusta y duradera que, gracias a los materiales y la tecnología utilizados, puede durar varias décadas". En ese sentido, Ecoheat ofrece una garantía de 20 años para los caminos y plazas construidos.