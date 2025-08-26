Jennifer Lawrence, premio Donostia del 73º Festival de Cine de San Sebastián

La actriz Jennifer Lawrence será galardonada con uno de los premios Donostia en la 73ª edición del Festival de cine de San Sebastián, que se celebrará el próximo mes de septiembre, concretamente del 19 a 27.

La intérprete de Los juegos del hambre o El lado bueno de las cosas es, por el momento, la segunda premiada anunciada de esta edición tras la productora Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

La actriz recibirá el galardón antes de la proyección de su última película, Die My Love, donde participa también como productora. Desde el Festival de cine de San Sebastián apuntan a que reconocerán la trayectoria de Lawrence —ganadora de un Oscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores— como "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo".

Después de ganar el Oscar en 2012 por El lado bueno de las cosas, cinta que protagonizaba junto a Bradley Cooper, la intérprete ha protagonizado otras muchas cintas como La gran estafa americana, No mires arriba, Joy o la trilogía de Los juegos del hambre.

Más allá de su prolífica carrera como actriz, Lawrence cofundó en 2018 junto a Justine Ciarrocchi la productora Excellent Cadaver, dedicada según recogen en su web "a contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión".

Además de la reciente producción, Die My Love, que fue presentada en el Festival de Cannes, ha producido otras cintas como Causeway, Sin malos rollos o los aclamados documentales Zurawski v. Texas y Bread & Roses, este último reconocido con el prestigioso premio Peabody