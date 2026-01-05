Jimmy Kimmel le lanza un mensaje a Trump en plena captura de Maduro por parte de EEUU

La relación entre el presentador Jimmy Kimmel y Donald Trump nunca ha sido buena, pero este 2025 ha ido más allá. El pasado 18 de septiembre el canal ABC decidió retirar "indefinidamente" el late night del cómico estadounidense por sus comentarios sobre el asesinato del activista ultra, Charlie Kirk.

La noticia fue celebrada por el mandatario estadounidense que escribió "buenas noticias para América" en Truth Social al conocer la noticia. "Kimmel no tiene talento y sus audiencias son peores incluso que las de Colbert, si es que eso es posible", señaló Trump que añadió a su lista a otros humoristas Seth Meyers y Jimmy Fallon, a quienes acusó de sesgo mediático y de ser "unos perdedores".

Ahora, el presentador del formato Jimmy Kimmel Live! le ha querido lanzar un mensaje al recoger el galardón a Mejor Programa de Entrevistas en los Critics Choice Awards 2026, cuya ceremonia ha tenido lugar este domingo, coincidiendo con la captura por parte de EEUU del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y el revuelo internacional que ha generado.

"Quiero agradecer a nuestro presidente, Donald Jennifer Trump (como le llama de manera irónica habitualmente en su programa) sin quien nos iríamos a casa con las manos vacías esta noche. Así que gracias, señor presidente, por todas las muchas cosas ridículas que hace cada día", ha dicho ante los asistentes de la gala.

Las ácidas críticas de Kimmel al presidente estadounidense tras la muerte de Rob Reiner

A pesar de su cancelación, que se restauró tras una semana de parón, las ácidas y sarcásticas críticas de Kimmel a Donald Trump no han cesado. Una de las más recientes se produjo tras la noticia de la muerte del cineasta Rob Reiner junto a su mujer supuestamente a manos de su hijo, a lo que Trump señaló que la muerte violenta se había debido a "la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP".

"Cuando la vi por primera vez, pensé que era falsa", señaló el presentador en el monólogo inicial de su programa. "Pensé que, incluso para él, era demasiado. Pero realmente, nada es demasiado para él", continuó antes de calificarle como a un ser "tan odioso y vil".

Tras la dura crítica, Kimmel no dudó en dejar el humor a un lado y ponerse serio. "Lo que necesitamos en un momento como este es compasión y liderazgo. No lo hemos obtenido de nuestro presidente, porque él no tiene nada de eso que ofrecer. En cambio, tenemos a un tonto divagando sobre tonterías...", acusó.

De hecho, lanzó un mensaje a los votantes republicanos que eligieron a Trump en las pasadas elecciones de 2024. "Si votaste por eso, está bien que lo reconsideres. Está perfectamente bien", ironizó. Asimismo añadió que, en recuerdo de Reiner, seguiría "señalando las repugnantes atrocidades que siguen saliendo de la boca de este hombre enfermo e irresponsable". "Así que lo haremos una y otra vez hasta que todos despertemos", concluyó.