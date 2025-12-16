Jimmy Kimmel estalla contra Trump por su "odioso" pésame por la muerte de Rob Reiner: "Cuando la vi, pensé que era falsa"

Jimmy Kimmel estalla contra Donald Trump. El popular presentador de la televisión estadounidense considera que el pésame que el presidente dedicó al difunto director de cine Rob Reiner, cuyo cuerpo fue hallado este lunes junto al de su mujer, es "demasiado incluso para él".

"Cuando la vi por primera vez, pensé que era falsa", afirmó el presentador al inicio de su programa Jimmy Kimmel Live!. "Pensé que, incluso para él, era demasiado. Pero realmente, nada es demasiado para él", relató, claramente afectado e indignado. "Es tan odioso y vil".

Kimmel aprovechó la ocasión para volver a arremeter contra Donald Trump. "Lo que necesitamos en un momento como este es compasión y liderazgo. No lo hemos obtenido de nuestro presidente, porque él no tiene nada de eso que ofrecer. En cambio, tenemos a un tonto divagando sobre tonterías...", incidió.

"Si votaste por eso, está bien que lo reconsideres. Está perfectamente bien", ironiza el periodista. Asimismo, confiesa que "por mis interacciones personales con Rob Reiner, sé que él querría que siguiéramos señalando las repugnantes atrocidades que siguen saliendo de la boca de este hombre enfermo e irresponsable. Así que lo haremos una y otra vez hasta que todos despertemos", concluyó en unas declaraciones recogidas por elDiario.es.

En un mensaje a través de su red social Truth Social publicado pocas horas después de la triste noticia, el presidente de Estados Unidos se río de la muerte del director cinematográfico. Él mismo ironizó sobre las causas de la muerte. Fue, según él, "debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT".

La enemistad entre el presentador y el presidente estadounidense no es sorpresa para nadie. Este pasado septiembre, Disney anunció la suspensión "indefinida" del programa de Kimmel, debido a ciertos comentarios sobre el asesinato del ultraderechista Charlie Kirk. El presentador acusaba al movimiento MAGA de estar tratando de sacar rédito político a la tragedia. Días más tarde se anunció la vuelta del formato, pero estos hechos no silenciaron la voz de Kimmel.