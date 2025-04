La emotiva carta de despedida de la nieta de Vargas Llosa: "Me consuela saber que las leyendas nunca mueren"

Desde que esta madrugada se conociera el fallecimiento de Mario Vargas Llosa a los 89 años, las reacciones desde el mundo de la cultura, la política y de miles de lectores en todo el mundo a la muerte del escritor ganador del Nobel son incesantes.

Todos valoran su obra y su contribución a las letras, pero quizás el homenaje más emotivo ha sido el que ha hecho su nieta Josefina Vargas Llosa a través de una carta de despedida que ha publicado en sus redes sociales. La joven, hija de Gonzalo Vargas Llosa, ha querido dedicar unas palabras a su abuelo acompañadas de una serie de fotografías desde su infancia hasta otras estampas familiares más recientes.

"Querido abuelo: con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida, te escribo estas palabras. Antes que nada, quiero agradecerte, porque fuiste mucho más que mi abuelo: un segundo papá que me regaló la vida y me acompañó durante treinta años", empieza escribiendo la nieta del autor de La fiesta del Chivo.

En el texto, Josefina Vargas Llosa agradece a su abuelo haber estado presente en "todos los momentos importantes", sus lecciones de vida y sus "conversaciones comiendo huevos rotos en Casa Lucio", el afamado restaurante del centro de Madrid.

"Me entristece pensar que no podré tener momentos así otra vez y que no conocerás a mis hijos, pero ellos crecerán sabiendo que su bisabuelo fue un genio absoluto", relata la joven, que se casó en marzo de 2023 en presencia del escritor en una gran celebración familiar en Perú.

La nieta de Vargas Llosa también recuerda en su largo texto la historia de amor de sus abuelos y los innumerables reconocimientos que recibió el escritor: "Junto a la abuela Patricia, tu compañera de más de 60 años y el amor de tu vida, construiste una vida extraordinaria. Cumpliste todos tus sueños y recibiste innumerables premios y distinciones. Pudiste vivir la vida que quisiste: escribiendo todos los días. Trajiste un inmenso orgullo a tu amado país al ser el primer peruano en ganar el Premio Nobel. Tus palabras cambiaron el mundo, y lo seguirán haciendo en las generaciones por venir".

"Utilizaste tu obra literaria no solo para entretener, sino también para condenar la tiranía, promover la democracia y defender la libertad y los derechos humanos. Siempre te negaste a permanecer pasivo ante la injusticia. Sin importar los obstáculos que enfrentaste, nunca dejaste de luchar por lo que creías", destaca también sobre la actividad política de Vargas Llosa, intensa hasta sus últimos años de vida.

En el final de la carta, Josefina a Vargas Llosa dedica a su abuelo las palabras más emotivas del texto: "Sé que la vida nunca volverá a ser igual sin ti. Siempre habrá un hueco en mi corazón, y estoy agradecida por ello. Será un recordatorio constante del amor y la gratitud que siento. Ya puedes descansar en paz, no tienes que preocuparte por la abuela ni por tus hijos, porque tus nietos nos quedamos para cuidar de ellos. Te lo prometo. Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren. Siempre ha sido, es y será el privilegio y orgullo de mi vida ser tu nieta".

"Hasta que nos volvamos a encontrar", termina la carta la joven, que firma el texto como Josefinita.