Muere Mario Vargas Llosa a los 89 años

La literatura hispana se ha teñido de luto. El escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de 2010 y autor de obras fundamentales de la literatura contemporánea como La ciudad y los perros o La fiesta del Chivo, ha muerto a los 89 años en su residencia de Lima, donde vivía desde 2022 tras un largo periplo que le llevó a vivir en Europa desde 1990, según ha informado su familia a través de las redes sociales.

"Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz", han publicado en 'X' su hijo Álvaro, Vargas Llosa, junto a un escueto comunicado que firma junto a sus hermanos Gonzalo y Morgana, en el que destacan que su partida “entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo”, pero confían en que “encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”.

La familia ha precisado que, siguiendo los deseos del autor peruano-español, no se van a celebrar ningún tipo de ceremonia pública: "Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”, concluye el comunicado, fechado este 13 de abril de 2025 en Lima.

Miembro de la Academia Peruana de la Lengua desde el año 1977 y de la Real Academia Española desde 1996, donde ocupaba el sillón que le corresponde a la letra ele mayúscula. En febrero de 2023, Mario Vargas Llosa hizo historia la entrar en la Academia Francesa, la institución fundada hace cuatro siglos por el cardenal Richelieu. Con este nombramiento rompió dos estándares marcados hasta entonces entre los "inmortales", como llaman a sus miembros: la edad -superaba los 75 años- y por ser el primero sin escribir en francés. A ese nombramiento se debe su última obra Un bárbaro en París: textos sobre la cultura francesa (Alfaguara), una recopilación de artículos sobre su relación con el país galo.

Una vida marcada por una convulsa situación familiar



Mario Vargas Llosa vivió una infancia convulsa por la separación de sus padres, pasó por varios colegios, entre ellos la escuela de La Salle y la escuela militar Leoncio Prado, cuya brutalidad le inspiró para escribir La ciudad y los perros. El trabajo de su abuelo, Pedro J. Llosa Bustamante, que se hizo cargo de él un año después del divorcio, hizo que viviera en Cochabamba (Bolivia), Piura o Callao (Perú).

En el colegio de La Salle, con 12 años, el novelista vivió un episodio de acoso sexual, tal y como contó en 2021: "Yo era muy católico, porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle. Fue un incidente, digamos, de origen sexual”, llegó a decir Vargas Llosa, quien ya había hablado del episodio en sus memorias El pez en el agua. "El colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era donde tenían los hermanos sus cuartos. Sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban Vea que eran de desnudos, de bailarinas”, recordaba el escritor peruano antes de describir los tocamientos. “Mientras las ojeaba, me di cuenta de que este hermano estaba tocando la bragueta, como si quisiera masturbarme. Fue para mí un escándalo, yo me eché a llorar y gritar”, relató.

En el verano de 1952, con 18 años, empezó trabajar como periodista en el diario limeño La Crónica para el que elaboró reportajes, notas y entrevistas locales. En 1953 ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura y empezó a formarse políticamente inscribiéndose en el Partido Demócrata Cristiano. Con 19 años se casó con Julia Urquidi, hermana de su tía política, de la que se vio obligada a separarse pero con la que estuvo nueve años.

El rechazo familiar le obligó a tener varios trabajos en medios de comunicación, como bibliotecario o catalogando los nombres de las lápidas del Cementerio Presbítero Matías Maestro de Lima. Durante esa época empezó a escribir sus primeros relatos y cuentos, entre ellos El desafío, que le mereció el premio de la revista La Revue Française, gracias al que estuvo un mes en París en 1958.

Tras acabar su bachiller en Humanidades, recibió la beca Javier Prado para seguir cursos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque antes de partir hacia Europa, hizo un corto viaje por la amazonía peruana, que le sirvió para ambientar sus obras La casa verde, Pantaleón y las visitadoras y El hablador.

Se quedó en Europa con intención de continuar su formación con una beca en París que le fue denegada, allí se trasladó con Julia, pero finalmente se separó de ella en 1964 e inició una relación con Patricia Llosa Urquidi, que tiene un vínculo familiar con los dos: es prima hermana de Vargas Llosa y sobrina de Urquidi. Patricia se fue a vivir con la pareja a París para terminar sus estudios de Literatura en la Sorbona y allí fue donde, se supone, el literato empezó a fijarse en ella. Con Patricia tuvo tres hijos: Álvaro, Gonzalo y Morgana. Después de romper con Isabel Preysler en 2022, Vargas Llosa volvió a acercarse a su ex, avivando los rumores de una posible reconciliación.

Escritor fundamental del boom latinoamericano



Vargas Llosa fue uno de los rostros más reconocidos del conocido como boom latinoamericano, un grupo de escritores latinoamericanos que triunfaron en todo el mundo, especialmente en Europa, durante las décadas de los 60 y 70, caracterizados por la experimentación técnica y las novelas que ahonden en lo histórico.

Sus primeras obras, La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral, muestran el cuidado que tuvo el escritor peruano por la estructura narrativa de sus novelas, así como de las vivencias tanto autobiográficas como colectivas de Perú. Precisamente, por estas características de su obra recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010. Según el jurado fue galardonado por "por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual".

Otras de las obras cumbres de las más de 600 que se encuentran en la trayectoria del escritor fueron Pantaleón y las visitadoras y La guerra del fin del mundo o La fiesta del chivo, en las que aborda y critica con más fuerza la situación política en diversos países de Latinoamérica como República Dominicana durante el mandato de Rafael Trujillo o Brasil durante la guerra de los Canudos.

Además del Nobel, la extensa obra de Vargas Llosa le valió para hacerse con el Princesa de Asturias de las Letras en 1986, la Orden de las Artes y Las Letras de Perú en 2010 o los máximos reconocimientos a las letras hispánicas, el Rómulo Gallegos en 1967 y el Cervantes en 1994.

Del comunismo a la derecha y su amistad con Aznar



Pese a que en sus inicios universitarios se ubicó en una posición ideológica cercana al comunismo, se fue distanciando del marxismo hasta que en la década de los 80 se mostró abiertamente liberal, algo que chocaba con la intelectualidad de la época.

En 1987 fue perfilándose como el opositor al presidente izquierdista Alan García y en 1990 se postulóo como candidato a la presidencia de Perú al frente de una coalición de centro-derecha, aunque fue derrotado en una segunda vuelta de los comicios por Alberto Fujimori.

Tras su derrota electoral se estableció en Madrid y, tras la amenaza de Fujimori de retirarle la nacionalidad peruana, se le concedió la ciudadanía española por carta de naturaleza en 1993. En los últimos años, ha mantenido relaciones con importantes dirigentes de la derecha como José María Aznar, del PP, o el expresidente de El Salvador, Francisco Flores.

En 2021 en una convención del PP a la que acudió como invitado hizo una polémica afirmación que fue duramente criticada, especialmente entre sectores de la izquierda. “Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante y los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro", dijo.

