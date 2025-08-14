La escritora Ana Iris Simón ve lo que pasa en 'La ruleta de la suerte', pone un tuit y se disparan las reacciones

Un momento de 'La ruleta de la suerte' del 14 de agosto de 2025.

Laura, una de las concursantes de la emisión de La ruleta de la suerte (Antena 3) de este jueves, acudió al programa con la intención de volverse a casa con algo de dinero ganado para su boda. Se lo propuso y lo consiguió.

La joven se llevó 9.000 euros en total tras acertar el panel final, cuyo tema era "libro y autora". Tras ir dando la vuelta a algunas letras, logró resolverlo correctamente: se trataba de Feria, de Ana Iris Simón, publicado por Círculo de Tiza en 2020.

Con la euforia del momento, la concursante llegó a decir "¡Que se venga!" en referencia a la escritora y a su boda. Y ahora, muchos tuiteros se preguntan si la invitación se materializará, puesto que la propia escritora vio el momento y tuiteó al respecto.

"A la chica que se ha llevado hoy el bote de La Ruleta con esta respuesta y me ha invitado a su boda, ¡un besazo enorme y enhorabuena!❤️💒", escribió para acompañar un pantallazo con el panel resuelto.

Su publicación lleva miles de likes y ha despertado decenas de comentarios de todo tipo:

"Queremos foto cuando estés en la boda

Pero, ¿vas a ir a la boda o no?

Lo he visto con mis padres mientras comíamos, ¡y me he alegrado mucho!

El equivalente español a aparecer en los Simpsons, enhorabuena

Has alcanzado la gloria literaria

Lo vimos en casa, súper emocionante

Lo he visto en directo, me ha encantado!! No dejes de ir a la boda!!

Salir en la Ruleta es mejor que ganar el Nobel. Poca broma.