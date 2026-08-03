'Spider-Man: Brand New Day' rompe todos los pronósticos: logra un estreno histórico y confirma que el hombre araña sigue siendo el gran fenómeno de Marvel

Spider-Man vuelve a demostrar que sigue siendo el rey de la taquilla. 'Spider-Man: Brand New Day' ha protagonizado un estreno de auténtico récord al recaudar 355 millones de dólares durante su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos, una cifra que la sitúa directamente en la historia del cine de superhéroes.

Solo una película ha logrado un debut mejor en el mercado estadounidense: 'Avengers: Endgame', que en 2019 alcanzó los 357 millones de dólares en su estreno. Apenas dos millones separan ahora a ambas producciones, según los datos publicados por Box Office Mojo.

La diferencia es mínima, pero suficiente para convertir a la nueva entrega del hombre araña en el segundo mejor estreno de todos los tiempos en Estados Unidos y el mayor conseguido por cualquier película desde el cierre de la saga de los Vengadores.

Spider-Man domina también el podio de Marvel

El éxito no termina ahí. De hecho, el propio Spider-Man ocupa ya dos de las tres primeras posiciones de la clasificación histórica.

Hasta ahora, el tercer mejor estreno pertenecía a 'Spider-Man: No Way Home', que en 2021 abrió con unos espectaculares 260 millones de dólares. Por detrás aparece 'Avengers: Infinity War', con 257 millones.

Con estos números, el personaje interpretado por Tom Holland confirma que sigue siendo uno de los mayores reclamos de toda la franquicia Marvel.

Casi 1.000 millones en solo unos días

El fenómeno tampoco se limita a Estados Unidos. En el mercado internacional, 'Spider-Man: Brand New Day' ya acumula 927 millones de dólares de recaudación, acercándose a la barrera simbólica de los mil millones cuando apenas lleva unos días en cartelera.

La película también había dejado señales de lo que estaba por venir incluso antes de su estreno oficial. En los preestrenos ya había conseguido 72 millones de dólares, estableciendo un nuevo récord histórico y superando también la marca que mantenía 'Avengers: Endgame'.

Marvel celebra un estreno "fenomenal"

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, celebró el éxito con un mensaje dirigido a los espectadores.

"Este ha sido un estreno fenomenal y estamos muy agradecidos al público de todo el mundo por ver nuestra película tal y como estaba pensada para ser vista", afirmó en declaraciones recogidas por Variety.

Feige añadió además que estos resultados demuestran "el poder perdurable de los personajes de Marvel" y la enorme conexión que siguen manteniendo con varias generaciones de aficionados, al tiempo que aseguró que esta nueva película "abre la puerta a emocionantes novedades por venir".

¿Podrá alcanzar a 'No Way Home'?

Ahora la gran incógnita es hasta dónde llegará la película en su recorrido comercial.

La anterior entrega protagonizada por Tom Holland, 'Spider-Man: No Way Home', terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos cinematográficos de la década tras recaudar 1.921 millones de dólares en todo el mundo.

Con un estreno prácticamente histórico y un ritmo de recaudación espectacular, 'Brand New Day' ya ha dejado claro que aspira a jugar en esa misma liga y que Spider-Man sigue siendo, varios años después, el gran valor seguro de Marvel en la gran pantalla.