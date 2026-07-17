Monstruos, épica y lealtad: Nolan expone los horrores de la guerra y sus consecuencias en 'La odisea'

Meses antes de estrenarse, La odisea de Christopher Nolan ya había hecho correr ríos de tinta. La adaptación del poema de Homero en la que se ha enfrascado el celebrado cineasta ha provocado tanto emoción desbordante como duras críticas sin que se hubiera proyectado un minuto de la película.

La mayoría de esas críticas se centraban en que la película no era fiel a la obra original, lamentando que parecía otra producción de superhéroes, o que Nolan había elegido a actrices no caucásicas, como Lupita Nyong’o y Zendaya para dar vida a Helena de Troya y Atenea, respectivamente.

A pesar de esas críticas, la cinta tiene todo para convertirse en el estreno del verano y en Estados Unidos hay cinéfilos viajando por todo el país para verla en el formato para el que se grabó, IMAX 70 mm, y que solo ofrecen 40 salas en todo el mundo.

La idea de La odisea rondaba la cabeza de Nolan desde hace 20 años, cuando estuvo a punto de dirigir Troya. Finalmente, el cineasta se enfrascó en uno de sus proyectos más venerados, la trilogía de Batman, pero tal y como ha revelado al diario británico The Independent, la imagen del caballo de Troya no se le iba de la mente. “Tenía la imagen en la cabeza. La he tenido durante 20 años. La imagen de ese caballo hundido en la arena y a punto de ser destruido por las olas”, reveló el director, asegurando que por fin era el momento de hacer la película con las condiciones que él buscaba desde hacía décadas.

Ese caballo en la playa aparece en los primeros compases de la cinta y adelanta que el espectador está ante una obra colosal. A lo largo de las casi tres horas de película, se aprecia que el equipo no ha escatimado en nada, como ha quedado claro en la inmensa gira de promoción que ha llevado a su reparto por medio mundo. Desde un presupuesto de 250 millones de euros, más de 5.000 trajes, hasta paradas cada tres minutos para resetear las cámaras.

Imagen del caballo de Troya en la playa UNIVERSAL

El viaje a Ítaca, el mar y la magia

La odisea arranca evocando ese “tiempo de magia” propio de la mitología griega en el que se ubica la historia y todo eso está presente en la película. Nolan narra el interminable periplo de Odiseo, interpretado por Matt Damon, que lucha contra sus propios demonios para volver a Ítaca tras años de guerra.

Odiseo atraviesa el mar durante años enfrentándose a los dioses, monstruos y a criaturas mágicas que frustran sus planes, mientras en casa esperan su mujer, Penélope (Anne Hathaway), y su hijo, Telémaco (Tom Holland). Ambos encarnan la emoción en la cinta, pero también la dignidad, la lealtad y la esperanza de que el héroe de la guerra de Troya va a volver a casa.

Nolan encadena todas las aventuras a las que se enfrenta Odiseo. Desde Polifemo hasta el canto de las sirenas, pasando por un pasaje en el Hades donde el soldado termina de encontrarse con su pasado para poder seguir con su futuro.

Anne Hathaway y Tom Holland en 'La odisea' UNIVERSAL

Mientras, en Ítaca, Antínoo intenta ganarse el favor de Penélope para casarse con ella y hacerse con el poder. Robert Pattinson interpreta al gran villano de la película, volviendo a demostrar que aquel actor del que se reían cuando estrenó Crepúsculo se ha transformado en una estrella con rango.

Un rapero que cuenta historias y una hechicera que cautiva al espectador

Desde que se anunció el elenco de la película no ha quedado espectador o usuario en redes sin dar su opinión y muchas de ellas se preguntaban qué demonios hacía el rapero Travis Scott en el reparto de la cinta. Rotundo como pocas veces, Nolan defendió que el rap es una de las formas de contar historias actualmente, igual que la poesía lo era hace miles de años. En La odisea, Scott interpreta a un bardo que narra con intensidad las historias del pasado, como la de la guerra de Troya. El rapero firma además una de las canciones de la banda sonora junto al artista británico James Blake.

El nombre de Scott despertó más curiosidad que el de Samantha Morton, pero es la actriz inglesa quien protagoniza algunas de las secuencias más imponentes de la película. Morton da vida a Circe, una hechicera que Odiseo y sus soldados conocen en una isla tras una parada en su viaje, y consigue con su interpretación trasladar la tensión, el terror y la rabia al espectador en una escena que no deja indiferente.

Samantha Morton, en una de sus secuencias UNIVERSAL

Morton consigue desmarcarse en casi tres horas de película con su trabajo, algo que Nolan y su mujer y productora, Emma Thomas, ya tenían claro mientras se rodaba el filme. “Siempre he admirado el trabajo de Samantha; aporta una gran profundidad a su personaje, no hay límites para su interpretación. Después de una de sus tomas, el equipo la ovacionó. Estuve hablando con Emma después y recordó que la última vez que había ocurrido algo así fue con Heath Ledger en El caballero oscuro”, explicó el director en una entrevista con Los Angeles Times.

La reflexión que acompaña toda la película

Durante toda la película, Odiseo vive en la dicotomía de querer volver a casa pero al mismo tiempo estar traumatizado por los horrores de la guerra. Ese pensamiento lo paraliza y le hace sentir vergüenza en lugar de sentirse como el héroe que logró engañar a la gente de Troya. De hecho, cuando regresa a Ítaca reconoce que durante los años que han pasado desde que terminó la guerra no ha dejado de pensar en que la sed de victoria era tal que no se respetaron ni los principios básicos en una guerra.

Matt Damon y Zendaya, durante una escena de la película UNIVERSAL

Para ganar se utilizó su fe y se destruyeron sus dioses y sus templos, algo que sobrepasaba todos los límites, igual que a día de hoy se ignoran los derechos humanos en guerras e invasiones. Esa es la manera de Christopher Nolan de traer La odisea a la actualidad y hacer reflexionar al espectador. ¿Cómo nos recomponemos como sociedad después de haber traspasado todos los límites? ¿Cuánto tardamos en recuperarnos tras haber destruido las bases de la convivencia? Son algunas de las preguntas que Odiseo, al que atrapa el sentimiento de culpa, se hace a sí mismo y también al público que está viendo la película.

A pesar del trauma que vive el protagonista y la oscuridad que encuentra al volver a Ítaca, Nolan no cierra la cinta con tristeza o pesimismo, sino con la esperanza de que otro mundo es posible y de que se puede aprender de los errores. En una historia que podría glorificar la guerra y la violencia, el director apuesta por mostrar con toda crudeza sus horrores y sus consecuencias.