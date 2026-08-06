Ayuso carga ahora contra el "rollo del dumping fiscal" tras no dar explicaciones sobre el ático

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita a las zonas afectadas por los incendios en Madrid.

Sin giros de guion. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha continuado este jueves con los habituales al ataques al Gobierno en central en materia de financiación autonómica. En el día después en el que evitó dar explicaciones en profundidad acerca del ático de lujo de Chamberí adquirido con dinero público por 6,3 millones de euros, información que adelantaron El País y elDiario.es, Ayuso ha puesto el foco en este punto de fricción que también representa un choque de intereses entre las distintas comunidades gobernadas por el PP.

En una publicación en su cuenta oficial de X —antes Twitter—, la mandataria madrileña se ha hecho eco de una información de La Razón sobre la aportación de fondos al Sistema de Financiación Autonómico (SFA). "La Comunidad de Madrid es siempre la región que más aporta al conjunto de España", ha asegurado Ayuso.

A renglón seguido, la también presidenta del PP de Madrid ha cargado contra el Ejecutivo central al tiempo que ha ironizado con las críticas contra las bonificaciones y exenciones fiscales, que consideran que actúan como un instrumento de competencia desleal, el conocido como dumping fiscal.

Ayuso: "Sánchez nos quiere sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos"

"El rollo del dumping fiscal significa que el Gobierno de Sánchez nos quiere sacar aún más dinero y asfixiar a impuestos a los madrileños", ha indicado Ayuso, obviando factores de ventaja derivados de la capitalidad que favorecen la concentración de empresas y sus sedes en la Comunidad de Madrid.

En esa línea, la publicación de la mandataria madrileña ha recibido críticas como las del economista Julen Bollain, quien esgrime que "aportar más al sistema no impide hacer dumping fiscal", ya que "una cosa es contribuir más porque eres la región más rica. Otra muy distinta competir utilizando ventajas fiscales que el resto no puede igualar".

El experto recuerda que "Madrid concentra el mayor PIB, la capitalidad y miles de sedes empresariales" y que "bonifica prácticamente al 100% Patrimonio y ha reducido al mínimo Sucesiones para atraer grandes fortunas y bases imponibles de otras comunidades"