El mayor problema de la OMS para contener el brote de ébola en el Congo es la desinformación: "Hay mucha desconfianza"

Quienes están tratando de combatir el brote de ébola en la República Democrática del Congo se están teniendo que enfrentar a otro virus que también es muy preocupante: el de la desinformación.

Rose F. Tchwenko, directora de Mercy Corps (una organización de ayuda humanitaria) en la República Democrática del Congo, ha asegurado que "hay mucha desconfianza hacia las autoridades y hacia los actores humanitarios". De hecho, Tchwenko ha alertado de que algunos ciudadanos creen que la enfermedad es "inventada".

Tal y como recoge The Washington Post, son varias las teorías conspirativas que están recorriendo el país africano. Una de ellas afirma que los trabajadores de organizaciones sin ánimo de lucro han traído la enfermedad para obtener más dinero.

Otra de las teorías conspirativas que están presentes en la República Democrática del Congo es la de que el brote de ébola ha sido fabricado para aterrorizar a la población y así poder tener libre acceso a los valiosos recursos naturales de los que dispone el país, entre los que se encuentra el oro.

Esas mentiras aceptadas por parte de la sociedad hacen que numerosos individuos no se protejan correctamente del virus y que, en consecuencia, el mismo se expanda con mayor rapidez.

Al menos 223 "muertes sospechosas" por la epidemia de ébola

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que hasta el momento se han registrado al menos 223 "muertes sospechosas" por la epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo.

Tal y como recoge EFE, en un informe publicado por su oficina regional para África, la OMS ha precisado que, hasta el 24 de mayo, la RDC "había notificado 906 casos sospechosos, incluyendo 223 muertes sospechosas".

De 295 muestras analizadas, 105 casos, incluidas 10 muertes, han sido confirmados en laboratorio en 13 zonas sanitarias pertenecientes a las provincias de Ituri (siete), Kivu del Norte (cinco) y Kivu del Sur (una).