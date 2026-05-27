Un importante comandante de Ucrania advierte que la guerra con Rusia entra en fase crítica: "En los próximos seis meses veremos un punto de inflexión"

Son ya cuatro años y tres meses los que se extiende una guerra que Rusia creía cuestión de semanas. Y aunque nadie cree que el final esté cerca hoy por hoy, desde Kiev hablan de un momento clave a medio plazo.

De acuerdo con el testimonio que recoge en exclusiva la agencia Reuters de un alto mando militar, el general de brigada Andriy Biletsky, Ucrania tiene seis meses para arrebatarle la iniciativa en el frente a Rusia. Si bien desde hace mucho no hay avances de gran peso en el campo de batalla, las tropas de Putin han conseguido avances durante meses. Pero algo parece cambiar de un tiempo a esta parte, a juicio de los analistas.

Para el Ejército ucraniano, de aquí a seis meses se verá un "punto de inflexión", especialmente tras un cambio en la dinámica reciente, con una mayor presión por parte de las tropas defensoras ante el invasor ruso.

El general de brigada Biletsky es comandante del Tercer Cuerpo de Ejército de Ucrania, una de las fuerzas de combate de mayor tecnificación del país. En su entrevista con Reuters considera que Rusia ya da muestras de agotamiento y su falta de avances recientes lo explica.

Por ello y aprovechando la actual situación, el general de brigada insiste en que si el ejército ucraniano logra mantener su impulso actual en un plazo de seis meses podrá tomar la iniciativa en el frente. Y con ello, presionar a Rusia para que abandone sus planes sobre la última parte de la región de Donetsk, que aún no ocupa.

Desde un emplazamiento no revelado y subterráneo cerca de Jarkov, el alto mando militar marca prioridades para poder concretar esos planes que maneja.

"Necesitamos definir aquellas direcciones en las que podemos mejorar nuestras posiciones, tomar algunos puntos estratégicos y luego hablar con los rusos desde una posición de fuerza, no de debilidad, sobre una tregua verdaderamente estable", expresaba en la entrevista.