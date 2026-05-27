Ferraz, de terremoto en terremoto: preguntas y respuestas tras la vuelta de la UCO a la sede del PSOE

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilan la entrada de la sede del PSOE durante las labores de la UCO en su interior

Ferraz como epicentro de un terremoto político que dura semanas. Si hace días era el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz 34 el objetivo de los medios y de los agentes de la UDEF, este miércoles el foco se ha trasladado al número 70 de la misma calle. A la sede del PSOE, donde los agentes de la UCO se han personado para recopilar montañas de datos a requerimiento del juez Pedraz. 12 horas han estado. De nuevo, Leire Díez a escena.

Resuelta la cuestión de que no es un registro como tal, sino un requerimiento de información —lo ha aclarado el mismo Poder Judicial—, no es menos cierto que la sede del PSOE ha vuelto a vivir lo que algunos miembros del partido califican como "espectáculo". Dinamita en un momento crítico para el partido y para el Gobierno, aunque Pedro Sánchez insista en su tranquilidad y en su plan de no ir a elecciones anticipadas.

Publicadas ya centenares de piezas en todos los formatos posibles tratando de contar cada novedad de la investigación, toca coger un poco de aire en forma de resumen de los hechos. Que no son pocos ni sencillos de explicar.

¿Por qué ha vuelto la Guardia Civil a la sede del PSOE?

El regreso de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado se produce 11 meses de la primera intervención, entonces tras la imputación del entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, posteriormente encarcelado varios meses de forma preventiva.

Este miércoles, el motivo respondía a una investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre si el propio Cerdán habría pagado "con cargo a fondos del partido" a la exmilitante Leire Díez para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" contra Begoña Gómez y David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno.

En uno de los autos de Pedraz conocidos esta mañana, imputa a Cerdán y otros cargos pasados o presentes del PSOE, como la gerente, Ana María Fuentes, por la puesta en marcha de una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que pudieran afectar al partido o al jefe del Ejecutivo.

Y en la tarea de probar o refutar estos indicios por medio de documentación, la Guardia Civil se ha desplegado a fondo en el interior de la sede nacional socialista. Tan a fondo que las labores de la UCO en Ferraz se han desarrollado durante 12 horas.

Todas estas prácticas se revelan "penalmente relevantes" a ojos de Santiago Pedraz, y se sitúan a partir de la carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, en abril de 2024, cuando anunciaba un "periodo de reflexión de cinco días" al conocer la imputación de su esposa. "Es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid", cita a la que acudieron también Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el entonces responsable de comunicación, Ion Antolín, y Juan Manuel Serrano.

¿Qué pinta Leire Díez en esto... y por qué ahora?

La exmilitante y periodista de investigación en sus ratos libres, está de nuevo en primera plana. Bajo la sospecha de que ella fuera la 'receptora' de pagos del PSOE para entorpecer y maniobrar contra procedimientos judiciales 'molestos', el juez Pedraz sitúa a la 'fontanera del PSOE' en el centro de la trama.

Desde Ferraz 70 llevan renegando de la exmilitante desde que se destaparan unas actuaciones que ella siempre ha relegado a simples acciones de "investigación" de un futuro trabajo periodístico.

A comienzos de julio de 2025 optó por abandonar, del que fue concejal en el municipio cántabro de Vega de Pas, tras ser llamada a consultas por el 'aparato' una vez se conocieron sus audios donde trataba de conseguir información comprometedora sobre miembros de la UCO.

Un año antes, en abril de 2024, fue parte de aquella primera reunión durante la 'reflexión' de Pedro Sánchez. "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según un mensaje intervenido y que el juez recoge en la resolución.

Cerdán, Zarrías, la gerente del PSOE y hasta un mando de la Guardia Civil: ¿qué otros implicados hay?

Esta mañana, la Guardia Civil ha tenido que multiplicarse para poder abarcar todos los requerimientos. Mientras una parte de la UCO recopilaba información en la sede central del PSOE, otros compañeros hacían lo propio en el domicilio del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía y hombre clave en el aparato socialista, Gaspar Zarrías, y a la casa del empresario Javier Pérez Dolset.

Pero, y quizás lo más sorprendente de esto, la UCO también se ha personado en su propia 'casa', en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con el objetivo de recabar un expediente sobre una posible filtración que afecta a un miembro del cuerpo, también imputado. Se trata del capitán y antiguo miembro de la UCO, Juan Sánchez Yepes.

Como ha detallado el Consejo General del Poder Judicial, el procedimiento encabezado por Santiago Pedraz se dirige contra la exmilitante socialista María Leire Díez Castro, Santos Cerdán, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver, todos ellos imputados por nada menos que nueve posibles delitos.

Son estos: organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

También investiga al abogado Jacobo Teijelo Casanova y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Capítulo aparte el de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, en su caso como presunta autora de, al menos, un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces, término jurídico que indica facturas falsas.

Hay dos personas más en los papeles de Pedraz, pero no imputadas, al menos de momento. Se trata de Juan Manuel Serrano y Juan Francisco Serrano. El primero fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y presidente de Correos, mientras que Juan Francisco Serrano fue mano derecha de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE y es actualmente miembro de la Ejecutiva y diputado por Jaén, como detalla EFE. Sobre ellos el juez ve indicios de su presunta colaboración con los imputados, ejecutando "concretos y aislados actos en auxilio a su ilícito plan".

¿Se investiga una posible financiación irregular del PSOE?

No. Lo ha dejado claro el Consejo General del Poder Judicial con un comunicado para aclarar dudas y desterrar bulos sobre qué hacía la UCO en la 'casa' socialista.

La investigación no sigue la pista a ningún rastro de una supuesta trama de financiación irregular del PSOE, sino que se centra en una supuesta trama en la que estaría implicado el PSOE "dirigida a la desestabilización los procedimientos judiciales que afectaban a este partido o al Gobierno" y "con cargo a fondos" de la formación socialista. La cifra rondaría los 190.000 euros, detalla el auto.

El auto judicial afirma que durante su periodo como secretario de Organización del PSOE, Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga. El plan incluiría ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados, "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo".

¿Hay conexión en este asunto con 'lo de Zapatero'?

No. Aunque los escándalos se agolpan, no hay nada que vincule este asunto con el del rescate de Plus Ultra y la presunta implicación del expresidente Zapatero, a quien el juez Calama y la UDEF ven como "líder invisible" de la trama que afecta a la aerolínea.

¿Cómo ha reaccionado Pedro Sánchez?

Prometía hablar este martes tras reunirse con el papa y así ha sido. Pero lo que se esperaba que fuera una rueda de prensa de Pedro Sánchez centrada casi exclusivamente en el affaire Zapatero, con alguna lejana referencia a las elecciones andaluzas, ha pasado a ser un constante ir y venir sobre los hechos que estaban ocurriendo en este momento en la sede del PSOE.

En resumen, no hay noticia, lo cual ya es una noticia en sí misma. Porque el presidente del Gobierno ha insistido en mostrar su "total apoyo" a su antecesor socialista, a la par que ha expresado su "máximo respeto" por la Justicia y a la presunción de inocencia de Zapatero. Tanto en este caso como en el la UCO en la sede del PSOE, Sánchez ha reiterado la "total colaboración" de su partido con la Justicia, aunque ha tratado de minimizar los ecos de lo que estaba ocurriendo de puertas para dentro.

Sobre la imputación de la gerente del PSOE por el llamado 'caso Leire', Sánchez ha defendido la gestión Ana María Fuentes, quien "ha llevado las cuentas [del partido] de forma escrupulosa", con el "compromiso" de que "si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia".

Y no, ni se plantea un adelanto electoral pese a los últimos acontecimientos. Es más, en forma de burla nada disimulada a Emiliano García-Page y Felipe González, ha ironizado con que "seguro" que le piden ir a las urnas porque obtendría un mejor resultado que en 2023, cosa que rechaza porque "si la Constitución dice que una legislatura dura cuatro años, pues son cuatro años".