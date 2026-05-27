Daniel Guzmán suelta sobre PP y Vox un párrafo demoledor tras ir la UCO a Ferraz

La UCO se ha personado en Ferraz, donde se sitúa la sede central del PSOE, durante más de 11 horas. Ha provocado un auténtico terremoto en España este miércoles y ha generado un gran revuelo en redes sociales. Distintas personalidades de la televisión y la política han intentado calmar las aguas advirtiendo de que se trataba de un "requerimiento".

Esta misma mañana la SER avanzaba que los investigadores habrían hallado "indicios" de que Leire Díez, conocida como "la fontanera", montó un supuesto operativo para atacar a la policía judicial, jueces y fiscales relacionados con casos como el del hermano de Pedro Sánchez y Begoña Gómez.

Mientras diferentes analistas iban pasando por las cadenas de televisión para analizar el caso, apareció Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, quien en el programa Mañaneros 360 afirmaba que "estamos ante una clarísima operación de desestabilización al gobierno, muy organizada en tres patas claramente".

Estas "patas" serían todo el "aparato político de la derecha con seria influencia en las instituciones del Estado"; lo que ha denominado "el partido de las togas", al que se refiere como "una minoría"; y la embajada de los EEUU en Madrid.

Ha asegurado que han estado dando instrucciones a Abascal, Feijóo y Ayuso "para ver cómo participan en esa campaña que es evidente que EEUU no está perdonando el papel que ha jugado España con los países de América Latina y mucho menos contra el genocidio en Palestina".

"Ya solo falta una incursión aérea de EEUU a la Moncloa"

En este sentido, el director y actor Daniel Guzmán ha reaccionado con toda la contundencia sobre la situación actual de la política española. En una publicación en la red social X, afirma: "Ya solo falta una incursión aérea de EEUU a la Moncloa, detienen a Pedro Sánchez por narcotráfico, lo encarcelan en EEUU y pactan la 'transición' del gobierno con PP y Vox".

"Espero que en el asalto no maten a ningún Guardia Civil ni Policía Nacional como hicieron en Venezuela", ha concluido Guzmán.

El director de cine se ha sumado a la ola de reacciones sobre lo que ha pasado este miércoles, como Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que ha sido contundente.

"Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones. Ahora, también es cierto que en este país se han pasado cosas mucho peores. Estamos en un momento en el que no sabes qué es cierto, qué no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos", sentenció.