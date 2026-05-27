Los supermercados de Marruecos tienen un problema insólito y la 'culpa' la tiene TikTok: escasez de sardinas en lata

Locura por las sardinas en lata en Marruecos. El consumo del producto se ha incrementado hasta llegar al punto de provocar una situación de escasez en algunos supermercados e hipermercados del país norteafricano.

La 'culpa' de este problema insólito la tiene TikTok. Desde hace semanas, en la red social han acumulado millones de visitas vídeos de recetas en los que las sardinas enlatadas desempeñan un papel protagonista.

Tal y como recoge Le360, uno de los principales medios de comunicación marroquíes, este gran incremento de la demanda de sardinas en lata ha coincidido con un contexto de desplome en las capturas.

En concreto, desde la Unión Nacional de Industrias de Conservas de Pescado de Marruecos (UNICOP) han precisado que la pesca de sardinas se ha situado en 402.621 toneladas en 2025 frente a las más de 670.000 toneladas de 2023, lo que supone una caída del 40% en dos años.

En consecuencia, el volumen de producción del producto ha disminuido considerablemente, algo que es especialmente notable si de repente una parte importante de la sociedad se lanza a comprar sardinas en lata.

En ese sentido, Anas Lamhandaz, director general de UNICOP, ha afirmado que "el retroceso de la cuota de mercado de las conserveras en la gran distribución se explica sobre todo por las dificultades de abastecimiento".

"Los clientes compran el producto en grandes cantidades"

Un empleado de una cadena de distribución ubicada en la ciudad de Temara ha indicado, en declaraciones al citado medio, que "los clientes saben que el producto está ahí y lo compran en grandes cantidades".

Por su parte, un trabajador de otra cadena de distribución situada en Casablanca ha reconocido que en su establecimiento tienen problemas de suministro con las sardinas enlatadas. "Desde hace unas dos semanas no hemos recibido más conservas de sardinas. Los clientes las piden, pero no tenemos nada que ofrecerles", ha asegurado.