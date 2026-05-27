Más preocupaciones para la familia real noruega: la reina Sonia no mejora y termina ingresada por sus problemas cardíacos

Sonia de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026

La familia real noruega sigue sin levantar cabeza. Esta vez no son los archivos de Epstein, que hundieron la reputación de la princesa Mette-Marit, un asunto relacionado con Marius Borg, que recibirá la sentencia el 15 de junio, o una polémica de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett, sino los problemas de salud de varios de sus miembros.

Con la anciana princesa Astrid ingresada desde el 12 de mayo por una insuficiencia cardíaca y se le ha tenido que implantar un marcapasos y con Mette-Marit de Noruega con una salud muy mermada por una fibrosis pulmonar que avanza y la tiene cada vez más debilitada, ahora la preocupación aumenta por la reina Sonia.

Sonia de Noruega en la Deichman Bjørvika Library de Oslo Geert Vanden Wijngaert

La habitualmente incombustible esposa del rey Harald, que se acerca a los 90 años con energía y buen estado general, está ahora atravesando un momento delicado debido a su corazón. Como informó la corte noruega en un comunicado, ha sido ingresada este miércoles 27 de mayo en el Rikshospitalet debido a problemas cardíacos.

"La Reina padece fibrilación cardíaca e insuficiencia cardíaca, y va a estar hospitalizada durante unos días para someterse a exámenes y observación", señala el anuncio de la casa real noruega. De este modo, su estado parece más grave de lo que se pensó en un primer momento.

Un problema de salud que se ha agravado

Todo comenzó el 18 de mayo. Si bien el Día Nacional de Noruega se celebró con normalidad, aunque con la princesa heredera con oxígeno y con aspecto frágil, nada hacía presagiar que la que protagonizaría los titulares al día siguiente iba a ser su suegra.

Mette-Marit de Noruega y Sonia de Noruega en el balcón del palacio real de Oslo en el Día Nacional de Noruega 2026 MISC

Su ausencia en la agenda oficial motivó que se informara a la prensa de que la reina Sonia, que lleva un marcapasos desde enero de 2025, había causado baja debido a una fibrilación cardíaca. Sin embargo, iba a permanecer en palacio y no necesitaba acudir al hospital, lo que ofreció cierta tranquilidad.

El 24 de mayo se reveló que Sonia de Noruega se había desplazado al centro médico principal de Oslo para someterse a unas pruebas y que se había decidido que se tomara un baja, por lo que el rey Harald realizaría en solitario su gira por el condado de Vestland.

Harald y Sonia de Noruega hablando con Margarita de Dinamarca en el almuerzo por el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia GTRES | Christine Olsson / TT

Sin embargo, se hizo hincapié en que la reina noruega permanecería en casa. Lamentablemente, tres días más tarde su estado parece haber empeorado y ha tenido que ser trasladada al Rikshospitalet de Oslo, donde espera poder recuperarse.

Allí, salvo que haya recibido el alta y no se haya informado, coincidirá con su cuñada Astrid. Además, a unos 600 kilómetros más al sur se encuentra también hospitalizada una de sus mejores amigas, la reina Margarita de Dinamarca, que fue internada en el Rigshospitalet de Copenhague el 25 de mayo al habérsele encontrado un coágulo de sangre en la cadera a consecuencia de una caída anterior.