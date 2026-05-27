Por qué 'La sombra del viento' sigue siendo, 25 años después, el "fenómeno literario más importante de la literatura española"

En el año 2000, Ángeles Caso ganó el premio Fernando Lara con Un largo silencio. Uno de los miembros del jurado de este galardón era el escritor Terence Moix, que no dudó en llamar la atención de los editores de Planeta sobre uno de los manuscritos que se habían presentado. Ese libro era La sombra del viento, escrito por Carlos Ruiz Zafón, un autor barcelonés que en 1993 ya había ganado el Premio Edebé de Literatura Juvenil. Esa novela -que inauguró la trilogía El cementerio de los libros olvidados- fue publicada en mayo y se convirtió en cuestión de meses en un fenómeno literario sin precedentes.

La llama la prendió el boca-oreja entre los libreros de Barcelona y dos de los críticos más influyentes de la literatura catalana no dudaron en ensalzar al autor, la historia y la técnica de narración. “La sombra del viento anuncia un fenómeno de la literatura popular", escribió Sergio Vila-Sanjuan en La Vanguardia. “Posee el don de la invención y el dominio del ritmo, algo que solo está al alcance de los grandes maestros de la literatura universal”, aseguró el académico Pere Gimferrer sobre el autor y la novela.

El fenómeno terminó explotando cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Joschka Fisher eligió La sombra del viento como lectura recomendada en un programa de televisión. "Habló con tanta pasión de la novela, como uno de esos libros que te hacen olvidar la noche, que al día siguiente todos los ejemplares estaban agotados y todos los periódicos publicaron grandes reseñas”, ha recordado Hans Jürgen Balmes, editor de Fischer Verlage -el sello bajo el que la novela fue publicada en Alemania- durante la conmemoración del 25º aniversario de la publicación del libro.

El emocionado homenaje a un símbolo

Ese homenaje al libro y a su autor, fallecido en 2020, ha sido celebrado este miércoles en el Ateneu Barcelonès, uno de los escenarios fundamentales de la historia. “La sombra del viento es el fenómeno literario más importante que ha visto la luz en nuestro país”, ha señalado Jesús Badenes, director general de la División Editorial del Grupo Planeta, que se ha encargado de ofrecer algunos de los datos que avalan al autor español más leído en todo el mundo después de Cervantes.

Algunas de las ediciones internacionales de 'La sombra del viento' expuestas en el Ateneu Barcelonès. JAVIER OCAÑA

Por ejemplo, el libro se ha traducido a 53 idiomas y hay más de 50 millones de ejemplares distribuidos por todo el mundo, lo que se traduce en más de 100-115 millones de lectores, pues cada libro es leído por 2,3 personas de media.

“La sombra del viento es un símbolo, se ha convertido en un símbolo, en el símbolo de la pervivencia de los libros y en una celebración de los libros en todo el mundo”, corroboraba Emili Rosales, editor de Carlos Ruiz Zafón.

Con este homenaje en la Ciudad Condal se pone punto final a un intenso año de celebraciones, de reconocimiento global, que arrancó oficialmente el pasado mes de noviembre en la FIL de Guadalajara, donde Barcelona fue la ciudad invitada.

Una edición para la Gen Z y otra edición ilustrada

Ya lo hizo con los millennials, pero la celebración de este especial aniversario ha confirmado La Sombra del Viento como puerta de entrada a la lectura también para la generación Z. Gracias a las redes sociales y a una reciente edición de cantos tintados y toques dorados, los lectores más jóvenes están descubriendo a Zafón con la misma fascinación que lo hicieron sus padres.

En esta línea de recuperar y expandir el universo del autor, el pasado mes de abril también se reeditó en versión ampliada La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón, de Sergi Doria, una pieza clave para entender la simbiosis entre el autor y su ciudad.

Y como colofón de este cuarto de siglo de éxitos, se ha anunciado el lanzamiento, el próximo 18 de noviembre, de una edición ilustrada por Pedro Oyarbide que contará con desplegables y elementos tridimensionales con los que se rendirá tributo a la modernidad eterna de la obra. Esta edición será lanzada simultáneamente en diez países.