La NASA confirma sus próximos pasos para crear una base lunar: "No renunciaremos nunca más a la Luna"

Imagen de la Luna capturada por la nave Orion de la misión Artemis II.

La NASA ha hecho públicos los detalles acerca de las misiones que se llevarán a cabo en los próximos meses con el objetivo de poder construir, con carácter permanente, una base lunar.

La misma se ubicaría en el polo sur de la Luna y sería alimentada por energía nuclear y solar. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha subrayado que este anuncio significa que "no renunciaremos nunca más a la Luna".

Tal y como recoge EFE, este miércoles la NASA ha informado de que enviará a la Luna, entre septiembre y noviembre, un alunizador no tripulado de Blue Origin. Además, antes de que termine el año, se realizarán otras dos misiones similares.

En concreto, la nave elegida para la primera misión es el módulo de aterrizaje Blue Origin Mark One Endurance, diseñado por la empresa espacial de Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Denominada 'Moon Base One', será la primera misión de un aterrizador lunar financiada de forma privada en la historia y se dirigirá a la cresta del cráter de Shackleton, en el polo sur de la Luna.

Respecto al contenido de la misión, Jared Isaacman ha detallado que "además de transportar dos cargas científicas de la NASA, el objetivo es demostrar capacidades críticas que reduzcan el riesgo para las misiones del Sistema de Aterrizaje Humano".

Despega la misión Artemis II: la humanidad pone rumbo a la Luna más de 50 años después El lanzamiento se ha producido después de que los técnicos de la NASA resolvieran dos problemas técnicos de batería y de comunicaciones.

El segundo y el tercer lanzamiento

El segundo lanzamiento, programado para finales de 2026, enviará al satélite terrestre un aterrizador diseñado por la empresa estadounidense Astrobotic Technology, y transportará más de 500 kilogramos de carga, incluido un róver, a la superficie lunar.

Por su parte, el tercer aterrizador correrá a cargo de la también estadounidense Intuitive Machines. La misión se centrará en investigar los orígenes de las anomalías magnéticas de la Luna.

Los tres lanzamientos no tripulados se enmarcan en la fase inicial de la construcción de la base lunar, que prevé el traslado de más de 4 toneladas de material de carga a la Luna repartidos en 25 lanzamientos y 21 alunizajes hasta 2029.