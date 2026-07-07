Vicente Vallés alucina con que Begoña Gómez no pueda viajar a Turquía: "Hay decisiones difícilmente comprensibles"

Begoña Gómez se ha quedado en España y no acompañará a Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que se celebrará estos días en Ankara (Turquía). Esta es la polémica decisión que ha tomado el juez sustituto de Juan Carlos Peinado.

La esposa del presidente del Gobierno, no obstante, sí podrá acudir a Londres a la graduación de su hija. Sobre esta cuestión se pronunció este lunes el presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés.

Cabe recordar que Begoña Gómez pidió permiso judicial para viajar a una cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres después de la retirada cautelar de su pasaporte dictada por el juez Peinado.

"Difícilmente comprensible"

Para Vicente Vallés, "es llamativo que el juez Peinado justo se haya ido de vacaciones cuando tenía que adoptar una decisión sobre el pasaporte de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno".

"Ahora tenía que decidir si se mantenía firme en ese argumentario extravagante y absurdo, o si por el contrario le devuelve el pasaporte a Begoña Gómez para que pueda viajar con su marido a Turquía, donde se celebra la cumbre de la OTAN", contextualizó el periodista.

Antes de cerrar el informativo de Antena 3, Vallés hizo su particular apunte diario poniendo el foco en la "pintoresca decisión" del juez sustituto de Peinado. "Begoña Gómez sí puede viajar a Londres para la graduación de su hija, pero no a Turquía para la cumbre de la OTAN", explicó, antes de señalar que "hay decisiones cuya explicación difícilmente es comprensible".

Los expertos tampoco entienden la decisión

Periodistas, jueces y expertos en jurisprudencia coinciden en que la decisión de no dejar viajar a Turquía a la esposa del presidente del Gobierno es difícilmente justificable desde un punto de vista jurídico.

"Lo que se echa en falta es una motivación de dónde está el riesgo de fuga, en qué consiste de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales en la materia", apuntó el juez Bosch este lunes en La noche en 24 Horas.

Para el ex magistrado Baltasar Garzón, "no hay ninguna causa que justifique realmente la distinción entre la cooperación judicial entre Gran Bretaña y Turquía con respecto de España".