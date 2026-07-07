La ultra francesa Le Pen, condenada a tres años de prisión por corrupta: sólo cumplirá uno con brazalete electrónico

Marine Le Pen, presidenta del grupo parlamentario Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional francesa, en la Feria Campestre de su partido en en Lievin, el 4 de julio de 2026.

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen ha sido condenada esta mañana por el Tribunal de Apelación de París a 45 meses de inhabilitación, 30 de los cuales quedan en suspenso salvo que haya reincidencia, además de a tres años de prisión, dos de los cuales quedan igualmente amortizados. El año restante lo puede pasar sin pisar la cárcel, pero con un dispositivo electrónico de vigilancia y seguimiento. La pena por malversación de fondos públicos y complicidad en este delito queda rematada con una multa de 100.000 euros, informa el diario Le Monde.

De esta condena, muy esperada, depende su candidatura a la Presidencia del país, que tiene que celebrar elecciones el año que viene. Se supone que, pasado el margen de 15 meses de inhabilitación, Le Pen podría técnicamente presentarse de nuevo a un cargo público. Las elecciones de 2022, las últimas presidenciales, fueron en abril. Las fechas que se barajan ahora son el 18 de abril y el 2 de mayo del 2027, en la cita a doble vuelta, según el sistema electoral galo.

Sin embargo, ella misma ha dicho en diversas ocasiones que si, finalmente, había sentencia condenatoria, daría un paso al costado y, más aún, ha enfatizado repetidamente que no desea hacer campaña si tiene que llevar una pulsera electrónica. La clave serán las condiciones que fijará el juez de aplicación de penas, que es quien ahora tiene que hablar de cómo y cuándo tiene que ponerse el brazalete Le Pen. De eso dependerá su decisión final. Si ella se aparta, el candidato a El Elíseo sería con práctica seguridad su amadrinado, Jordan Bardella. Todo muy abierto aún.

Le Pen tiene prevista esta tarde, a las 20:00 hora local (la misma en Madrid), una entrevista en televisión en el canal TF1 en la que se espera que dé más detalles sobre la valoración de la sentencia y su futuro político. La hija de Jean-Marie ha sido ya tres veces candidata presidencial, en 2012, 2017 y 2022. En las dos últimas convocatorias, perdió en una segunda vuelta contra el actual presidente, Emmanuel Macron, que ahora ya no podrá presentarse más por acumulación de mandatos y por cuyo cetro hay una fuerte pelea interna en su formación.

La cabeza visible de la Agrupación Nacional (RN) ha sido declarada culpable en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del Frente Nacional (el nombre antiguo de la misma formación). Tanto ella como el partido y varios de sus exfuncionarios fueron acusados de haber pagado a asistentes parlamentarios por el Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, cuando en realidad trabajaban para sus filas.

La presidenta del tribunal, al leer la parte de la sentencia que le correspondía a Le Pen, subrayó que un responsable político tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas, informa EFE. "Los hechos son graves", ha señalado en la apertura de la sesión la presidenta del Tribunal de Apelación, Michèle Agi. "Son graves dada la cuantía de los fondos malversados y por el hecho de que los actos fueron cometidos por cargos electos encargados de servir al interés público", remarca. "Han desacreditado a las instituciones europeas y, además, son graves porque han creado una situación de desigualdad con otros partidos políticos", añadió la magistrada.

En cuanto a la sanción de inhabilitación, Michèle Agi recalcó que esta sanción no era "obligatoria" y que le correspondía a ella "pronunciarla respetando la libertad de candidatura y sin obstaculizar la libre elección del votante".

La Agrupación Nacional, como entidad jurídica, ha sido condenada a una multa de dos millones de euros, de los cuales uno millón quedó en suspenso, así como a la confiscación de otro millón de euros.

El recorrido del caso

La líder de extrema derecha había sido condenada ya en primera instancia el 31 de marzo del 2025 por "apropiación indebida de fondos públicos" durante su etapa como eurodiputada con el FN. La sentencia fue a cuatro años de prisión (dos de ellos efectivos), una multa de 100.000 euros y cinco años de "inelegibilidad" con ejecución provisional a partir de ese mismo momento. En el juicio de apelación, celebrado en febrero del 2026, la Fiscalía pidió que se confirmara la condena levemente atenuada, con solo un año firme de prisión que podría cumplirse con el brazalete electrónico, y cinco años de inelegibilidad, pero sin ejecución provisional.

Durante la primera fase del juicio, Le Pen se mostró "desafiante", en palabras del diario Le Monde, y aseguró haber sido víctima de una "persecución política". El tribunal la consideró sin embargo responsable de "operación sistémica" para crear contratos ficticios y desviar hacia el Frente Nacional una cantidad aproximada de 4,4 millones de euros entre el 2004 y el 2016. Luego, en cambio, edulcoró el tono. Admitió que pudo haber cometido un delito involuntariamente, citando el artículo 121-3 del Código Penal, que establece que "no hay delito sin intención de cometerlo ". También señaló que el Parlamento Europeo nunca había dado la voz de alarma.

Ahora falta saber cómo encajará el resultado final.